Avrupa’nın çeşitli yerlerinde ikamet eden Denizlili gurbetçi vatandaşlar, Denizli2nin Çal ilçesinde buluşarak bir araya geldi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda, Avrupa’da yaşayan yeni nesil Türklere gelenek, görenek ve kültürün aşılanması amaçlandı.

Avrupa Denizlililer Derneği, Çal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kumral Mesireliği’nde toplandı. Kaymakam Mert Çanga, Başkan Fethi Akcan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Vali Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören ve yönetim kurulu, Avrupa’da yaşayan Denizlililer ve ülkelerine kesin dönüş yapmış olan eski gurbetçiler katıldı. Kısık Kanyonu, tarihi mekanlar, mesirelik alanlar gezildi. Yöresel canlı müzik dinletisi yapıldı, yöresel oyunlar oynandı. Çal Kadın Kooperatifi’nin yöresel ürünleri ile Sudan Koyun Atlatma Yarışması’nda çekilen fotoğraflar sergilendi. Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören, hedeflerinin Avrupa’da yaşayan yeni nesil Türklere ülkenin gelenek, görenek ve kültürünü öğretmek, birlik beraberlik ve dayanışma duygularını perçinlemek olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan kurumlarının, Türkiye ile Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Türkiye’nin her zaman Avrupa’da yaşayan Türklerin yanın da olduğunu dile getiren Eren, açıklamasında; “Türkiye, 20 yılda çok gelişti. Bu süreçte Avrupa’da yaşayan Türklerin de yanında olduk. Bu insanların dillerini ve kültürlerini unutmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa’da Türklere ait 4 bine yakın sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Bunlarla sürekli temas halindeyiz. Avrupa’da yaşayan 5 milyon Türk’ün, Türkiye ile arasında köprü görevi görüyoruz. Onların hak ve hukuklarını koruyoruz” ifadelerine yer verdi.