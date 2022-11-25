Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin öncülüğündeki A Milli Erkek takımı antrenör Ahmet Çelik yönetiminde Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Kadın takımı ise Dünya Şampiyonasına katılmanın eşiğinde.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin öncülüğündeki A Milli Erkek takımı antrenör Ahmet Çelik yönetiminde Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Kadın takımı ise Dünya Şampiyonasına katılmanın eşiğinde.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin öncülüğünde Avrupa’da Rüzgar gibi esiyor. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Başkan Vekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyeleri Murat Akın ve Melike Ertekin’in de yer aldığı A Milli Erkek ve Kadın Milli Takımımız Avrupa pistlerinde fırtına gibi esiyor. İsveç’te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası’nda Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Erkek Milli Takımı, elde ettiği zaferlerle Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Erkek milli takımı Dünya Şampiyonası’nda

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Başkan Vekili Ahmet Çelebi, Melike Ertekin ve Murat Akın’ın bir an olsun yalnız bırakmadığı A Milli Erkek Curling Takımı, Dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Antrenör Ahmet Çelik’in talebeleri curling pistlerini Avrupalı rakiplerine dar etti. İspanya’yı 6-5 yenen Ay-yıldızlı curlingçilerimiz ardından Çek Cumhuriyeti ve Almanya’dan sonra Danimarka’yı 6-1 mağlup ederek, 4’üncü galibiyetini kazandı. Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Erkek Milli Takımımız Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Erkek Curling Milli takımının Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde ettiği Avrupa Curling Şampiyonası’nda Kadın Milliler de Dünya Şampiyonasına katılmanın eşiğinde Antrenör Fatih Ağduman yönetimindeki Ay-yıldızlı kadınlar, oynayacağı iki karşılaşmadan zaferle çıkarsa hedefine ulaşacak.

Danimarka’yı silindir gibi ezdi

Avrupa Curling Şampiyonasında üst üste çıktığı son 4 maçını kazanan Kadın Milli Takımımız Danimarka’nın yenilmezlik serisine son vererek 10-5 gibi üstün bir skorla galip gelmeyi başardı. Antrenör Fatih Ağduman yönetimindeki Ay-yıldızlı kadın curlingçiler, Dünya Şampiyonasına katılmak için kapıyı araladı.

A Milli Kadın ve Erkek Curling Milli takımı, İsveç’teki Avrupa Şampiyonası’na katılmadan önce Çekya’da özel turnuvada ter döktü. Prag’da yapılan turnuva esnasında Milli Takımımız Federasyon Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkan Vekili Ahmet Çelebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Akın ile Melike Ertekin, sporcular ve Antrenörler Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış’ı ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Şebin, “Büyükelçilikte ağırlayan Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış’a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.