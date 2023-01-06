Avrupa ülkelerinde ocak ayı sıcaklık rekorları kırılırken, Fransa ve İsviçre’deki bazı kayak merkezleri beklenen kar yağışının olmaması sonucu kapatıldı. Avrupalı kayakseverler ise Palandöken’e rezervasyon yaptırmaya başladı.

Avrupa ülkelerinde ocak ayı sıcaklık rekorları kırılırken, Fransa ve İsviçre’deki bazı kayak merkezleri beklenen kar yağışının olmaması sonucu kapatıldı. Avrupalı kayakseverler ise Palandöken’e rezervasyon yaptırmaya başladı.

Avrupa kıtasında 2023 yılının ilk günlerinde sıcak hava dalgası etkili oluyor. Avrupa’daki en az 8 ülkede yeni yılın ilk gününde ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa ve İsviçre’deki bazı kayak merkezleri beklenen kar yağışının olmaması sonucu kapatıldı. Avrupalı kayakseverler ise rotalarını Palandöken’e çevirdi. Son zamanlarda Avrupa’dan Palandöken’e yapılan rezervasyon sayısında artış yaşandı.

"Son zamanlarda özellikle Avrupa’dan rezervasyon almaya başladık"

Otel Müdürü Ömer Akça, "Bu yıl Türkiye’deki diğer kayak merkezlerinde yağışların az olması, Palandöken’de de coğrafi konumundan dolayı yağan doğal karın üzerine yaptığımız yapay karla beraber pistlerimizi hazırladık. Pistlerimizin yüzde 80’i açık, yaklaşık 1 metreye yakın pistlerimizde kar var. Gelen misafirlerimiz fazlasıyla kayağın keyfini çıkarıyor. Son zamanlarda özellikle Avrupa’dan rezervasyon almaya başladık. Yılbaşı modunda gurbetçilerimiz vardı. Avrupa’da kayak merkezlerinde birtakım yağış problemleri var ki, kayakseverler Palandöken’e rezervasyon yapmaya başladılar. Palandöken’de işletmeciler olarak gurur duyuyoruz. İnşallah dolu dolu bir sezon geçireceğiz" şeklinde konuştu.