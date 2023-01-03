Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Erasmus projesi çerçevesinde yurtdışına giden öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Erasmus projesi çerçevesinde yurtdışına giden öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür refakatindeki 25 öğrenci ve 7 öğretmeni kabul ederek bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Akbıyık, yurtdışı staj ve işbaşı gözlem faaliyetinde bulunan öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek, "Erasmus ve fırsatlarından Hakkari maksimum faydayı almaya başladı. Öğrencilerimiz, Avrupa’nın çeşitli kentlerinde eğitim amaçlı okul ziyaretleri yaptılar. Eğitim sistemlerini incelediler. 2023 yılında da 304 öğretmen ve öğrencimiz yurtdışı ile buluşacak. Hakkari eğitimde kabuğunu kırdı, artık her alanda Hakkari başarıyor diyebiliriz” dedi.

Vali Akbıyık, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek onlara çeşitli hediyeler verdi.