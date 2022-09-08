Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanının ardından rotayı Avrupa’ya çeviren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni hedef Avrupa Kültür Başkentliği doğrultusunda Avrupa Parlamentosu’nda Bursa diplomasisi başlattı. Yapılan temaslarda Bursa’nın turizmin bütün kollarında zengin olanaklara sahip olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın aynı zamanda Türkiye’de ilk "Avrupa şehri" unvanını alan şehir olduğunun altını çizdi.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanının ardından rotayı Avrupa’ya çeviren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni hedef Avrupa Kültür Başkentliği doğrultusunda Avrupa Parlamentosu’nda Bursa diplomasisi başlattı. Yapılan temaslarda Bursa’nın turizmin bütün kollarında zengin olanaklara sahip olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın aynı zamanda Türkiye’de ilk "Avrupa şehri" unvanını alan şehir olduğunun altını çizdi.

Bursa’nın tarihi, kültürel, doğal ve turistik tüm değerlerini en iyi şekilde değerlendirip, kentin turizmden aldığı payı artırmayı amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tanıtım faaliyetlerinde çıtayı yükseltti. Uluslararası alanda lobi faaliyetlerinin ilk meyvesini Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı ile alan Büyükşehir Belediyesi, Bursa için hedef büyüttü. Türkiye’nin ilk ‘Avrupa şehri’ unvanını elinde bulunduran Bursa’nın Avrupa Kültür Başkenti olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa’da yoğun bir Bursa diplomasisi başlatıldı.

Çok taraflı diplomasi

Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’de Bursa’nın tanıtımı için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Bursa ipeği başta olmak üzere kentin değerleri, müzik ve halk dansları tanıtıldı. Bursa’nın tüm yönleriyle ele alındığı Yuvarlak Masa toplantısı ise Avrupa Parlamentosu’nda yapıldı. Avrupa Parlamentosunda (AP) AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir-Rupp’un girişimleriyle, moderatörlüğünü AB Komisyonu Sektör Başkanı Michael Rupp’un yaptığı "Bursa’da Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Yatırım: Sürdürülebilir Yeşil Geçiş için Çok Taraflı Diplomasi" başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa Temsilcilik Ofisi İcra Direktörü Büyükelçi Janos Hovari, Düşünce kuruluşu Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü Samuel Doveri Vesterbye, Marriot International Türkiye Satış Direktörü Vuslat Dağlı ve UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu da katıldı.

Bursa iyi bir profile sahip

Toplantıda konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY’un en üst organı olan Daimi Konseyin kararıyla Bursa’nın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini, bu doğrultuda sayısız etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi. Bu süreçte hem TÜRKSOY hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem de AB organları arasında iş birliği noktasında ilişkiler geliştirilmeye devam edildiğini hatırlatan Raev, Kovid-19 salgınının etkileri ile Ukrayna’daki savaşın küresel turizm hareketliliği ve yeşil dönüşüm konularını ana gündem maddeleri haline getirdiğini kaydetti. Raev, Bursa’nın Türkiye ekonomisini şekillendirmekte etkin bir role ve yeşil, sürdürülebilir uygulamalar konusunda oldukça iyi bir profile sahip olduğunun altını çizdi.

‘Avrupa şehri’ Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aktaş da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın tanıtımını Avrupa’nın kalbi Brüksel’de yapmaktan kıvanç duyduğunu vurguladı. Bursa’nın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesini bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’mız turizmin bütün kollarında zengin olanaklara ve çeşitliliğe sahip bir kent. Kültür turizmi, sağlık turizmi, kongre turizmi konularında önemli avantajlarımız var. Körfez ülkelerinden turist alan ve Avrupalılar tarafından da çokça tercih edilen bir şehirdir Bursa. Kentimizin tanıtımını başta Türk dünyası ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede gerçekleştiriyoruz. Bursa aynı zamanda bir Avrupa kentidir. Türkiye’de ilk "Avrupa şehri" unvanını alan şehir Bursa’dır. Ekonomik ve sosyal ahengi, doğal güzellikleri, şifalı yeraltı suları, yaz ve kış turizmi olanaklarıyla Bursa, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biridir” diye konuştu.

Başkan Aktaş, 29 Eylül - 2 Ekim’de İznik’te Türk dünyasının olimpiyatları olarak bilinen, 4. Dünya Göçebe Oyunlarının yapılacağını, ayrıca Uluslararası Türk Dünyası Yarı Maratonu’nun da Türkiye’de ve dünyada ilk kez Bursa’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa Temsilcilik Ofisi İcra Direktörü Büyükelçi Janos Hovari de Türkiye ile bağı olduğunu, yıllar içerisinde ülkedeki modernleşme yönündeki değişikliklere tanıklık ettiğini, bu çerçevede Bursa’nın tarihsel olarak, hem kültür açısından önemli hem de Türkiye ekonomisinin lokomotifi niteliğinde olduğunu kaydetti.

“Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bursa 2022 Fotoğraf Sergisinin” açılışı Avrupa Parlamentosu Fuaye Alanı’nda yapılırken, etkinliklerin ilk günü AB-Türkiye Dostluk Grubu Kurucusu ve Avrupa Parlamentosu Polonya Milletvekili Richard Czarneski’nin ev sahipliğinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade’nin piyano resitali eşliğinde tamamlandı. Manafzade’nin "Sarı Gelin" ve "Çanakkale Türküsü" gibi eserleri davetlilerden büyük ilgi gördü.