Avrupa ve Balkanlar’daki otoyol geçiş sistemlerinde köklü değişiklikler başlatan Exotoll, sürücülere hızlı, güvenli ve pratik çözümler sunarak seyahat deneyimini kolaylaştırıyor. Dijital dönüşümle entegre edilen bu sistem, farklı ülkelerdeki karmaşık prosedürleri ortadan kaldırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Avrupa ve Balkanlar’da yolculuk yapan sürücüler, otoyol geçişlerinde birçok problemle karşı karşıya kalabiliyor. Gişelerde uzun bekleme süreleri, yüksek otoyol ve trafik cezaları, ülkeler arası farklı ücretlendirme sistemleri, online vinyet satın alma işlemlerindeki gecikmeler ve yabancı plakalı araçlara yönelik sigorta ve ödeme sorunları en yaygın şikayetler arasında yer alıyor. Avrupa Schengen bölgesinde sınırların kaldırılmış olması, bazı durumlarda sürücülerin farkında olmadan ülke değiştirmesine ve bu sebeple yüksek otoban cezaları ödemesine neden olabiliyor. Ayrıca, online satın alınan vinyetlerin geç aktif olması, sürücülerin ekstra zaman ve maliyet kaybetmesine yol açıyor. Balkan ülkelerindeki yetersiz otoyol altyapısı ve ödeme sistemleri de sürücülerin seyahatlerini zorlaştırıyor. Özellikle Almanya’da yaşayan Kosova ve Arnavutluk kökenli gurbetçiler, memleketlerine giderken birden fazla ülkenin vinyetini almak zorunda kalıyor. Türkiye’de ise yabancı plakalı araçların trafik cezaları ve otoyol geçiş ücretlerini zamanında ödeyememesi hem sürücüler hem de ülke ekonomisi için büyük kayıplara yol açıyor. Exotoll, tüm bu sorunları çözerek sürücülere zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan yenilikçi bir platform sunuyor.

Daha kolay ve hızlı seyahat

Farklı ülkelerdeki otoyol geçiş sistemlerini tek bir çatı altında toplayan Exotoll, 26 farklı ödeme yöntemiyle kullanıcılarına geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Exotoll’un sunduğu çözümler ise, "Dijital Vinyet: Tek bir platform üzerinden tüm otoyol ücretlerinin satın alınmasını sağlıyor. Dijital HGS Aboneliği: Türkiye’de yabancı plakalı araçlar için HGS aboneliği sunan ve yönetimini sağlayan ilk şirket olma özelliğini taşıyoruz. Beta test süreci başarıyla tamamlandı, sözleşme aşaması ise devam ediyor. Trafik ve Otoyol Cezası Ödeme: Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve İngiltere’de ceza ödeme hizmeti sunuyor. E-Sim: Karayolu seyahatlerinde sürücülerin en büyük ihtiyacı olan internet hizmetini yerli ve milli şirket olan Pocket eSIM anlaşması ile karşılıyor. Dijital Sürücü Asistanlığı: Avrupa’daki sürücülere yolculuk süresince dijital asistanlık hizmeti sağlıyor. Otopark Ödeme Sistemi: Avrupa da ve Türkiye’de otopark ücretlerinin mobil olarak ödenmesini sağlıyor. Finansal Teknolojiler: Klarna, Twint ve Revolut gibi alternatif ödeme sistemleriyle işlem yapılmasına imkan tanıyor. Bu sayede lokal ihtiyaç için üretilmiş olan HGS, ISPARK ve benzeri ceza ödemelerini döviz ile ödeterek ülkeye döviz girdisi sağlamayı amaçlamaktadır. Sigorta Ürünleri: Dijipol güvencesiyle, sigorta satın alma ve yönetim hizmetleri sunuyor. Lojistik Çözümleri: Exotoll Jomini platformu ile lojistik sektörüne yönelik çözümler geliştirecek" şeklinde olacak.

Sürücülerin seyahat deneyimi daha konforlu hale geliyor

Temmuz 2024’te faaliyetlerine başlayan Exotoll, kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Yüzbinlerce sürücüye vinyet satışı gerçekleştiren şirket, finansal olarak da dikkat çeken Exotoll yüzbinlerce euro yatırım topladı. Dijital otoyol sistemleri alanında yenilikçi çözümler sunan Exotoll, sürücülerin seyahat deneyimini daha konforlu hale getirerek uluslararası alanda adından da söz ettiriyor.