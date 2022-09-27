Valerien Ismael: “Derbide iyi bir performans göstermek istiyoruz”

Valerien Ismael: “Derbide iyi bir performans göstermek istiyoruz”

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 58 kiloda kotalı sporculardan Enes Kaplan altın, aynı kiloda Bilal Küskü bronz madalya kazanırken, kadınlar 53 kiloda Öykü Özbey gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde ay-yıldızlılar birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

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