Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) yeni yönetim binasının açılışına katıldı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Aküzüm, Türk futbolunun gelişimi için Avrupalı Türklerin entegrasyonunun şart olduğunu söyledi.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) yeni yönetim binası Stuttgart-Filderstadt’ta yapılan törenle açıldı. Gerçekleştirilen açılışa Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve ATTF üyelerinin yanı sıra Avrupa Türk futbol camiasından kulüp başkanları, sporcular, Almanya’nın çeşitli illerinden spor insanları ve basın mensupları katıldı. Açılışta bir konuşma yapan ve Türk futbolunun güçlenmesi için Avrupa’daki Türklerle entegrasyonun şart ve kaçınılmaz olduğunu aktaran Ural Aküzüm, "Almanya’da 65 yıllık Türk tarihi var. İnsanlarımız 65 yıldır burada ve aslında iki ülke için çalışıyorlar. Alman altyapısından yetişen futbolcuların sadece yüzde 10’u profesyonel seviyeye çıkıyor. Tüm evlatlarımız bizimdir. Mustafa Doğan, Mesut Özil, Kerem Demirbay, Emre Can, İlkay Gündoğan, Mehmet Scholl gibi oyuncularımız Alman Milli Takımı’nın formasını terletseler de Türk çocuklarıdır. Hepsiyle sonuna kadar gurur duyuyoruz. Bunlar artık gurbetçi değil, Avrupalı Türkler olarak adlandırılmalıdır. Bugün Türkiye’de ortaokul, lise öğrencileri onların posterlerini duvarlarına asıyor. Türk Milli Takımı’nı tercih eden Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Mustafa İzzet, Colin Kazım gibi Avrupalı Türk futbolcular da ülkemize büyük başarılar tattırdılar. Allah bu evlatları yetiştiren anne babalardan, Almanya’da eğitimlerine katkı sağlayan hocalarından razı olsun" ifadelerini kullandı.

"2035’e kadar profesyonellik oranı yüzde 20’ye çıkmalı"

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının artık işveren statüsünde olduğunu ve iş insanı kimliğiyle Almanlara dahi istihdam sağladığının vurgulayan Aküzüm, "Türkiye’den Almanya’ya göçüp, başarılı olmuş iş insanları artık kulüp başkanı ve kulüp sahibi statüsünde olmalı ve Türk futboluna böyle hizmet etmeli. 2035 yılında profesyonel liglere altyapılardan geçen Avrupalı Türk futbolcu oranını yüzde 20’ye çıkarmamız lazım. Artık Türkiye geri dönüş yeri değil. Türkiye’ye 2 ve 3. liglere gelen oyuncular maalesef istediğimiz gibi sıçrama yapamıyor. Çifte pasaport taşımanın avantajını yaşayan bu futbolcuların hepsi Almanya’da, Hollanda’da, Belçika’da, İsviçre’de, Fransa’da kalmalı ve buralarda savaşmalılar. Doğru olan kariyer yolculuğu budur" şeklinde konuştu.