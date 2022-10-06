Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi başladı. Çekya Başbakanı Petr Fiala açılış konuşmasında, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun bir Avrupa örgütü olmadığını, tartışmalı konuların dürüst bir şekilde tartışmasını sağlamayı hedeflediğini söyleyerek, "Mevcut iş birliği formatlarının yerini almayı amaçlamamaktadır” dedi.

Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi başladı. Çekya Başbakanı Petr Fiala açılış konuşmasında, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun bir Avrupa örgütü olmadığını, tartışmalı konuların dürüst bir şekilde tartışmasını sağlamayı hedeflediğini söyleyerek, "Mevcut iş birliği formatlarının yerini almayı amaçlamamaktadır” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 43 ülkenin liderinin katılımıyla Çekya’nın başkenti Prag’da başladı. Zirvenin açılış konuşmasını Çekya Başbakanı Petr Fiala yaptı. Başbakan Fiala, “Dönem başkanlığımızın sloganı olan ’Avrupa, bir görev olarak’ söylemi eski devlet başkanımız Vaclav Havel’in bizleri teşvik ettiği değerlerden ortaya çıkmıştır. Bu görev dikkatimizi, kararlılığımızı ve dürüstlüğümüzü gerektiren bir görev. Avrupa Siyasi Topluluğu fikri de bu düşünce tarzına dayanmaktadır” dedi.

“Avrupa Siyasi Topluluğu mevcut işbirliği formatlarının yerini almayı amaçlamamaktadır”

Başbakan Fiala, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun yeni bir Avrupa örgütü olmadığını ve mevcut iş birliği formatlarının yerini almayı amaçlamadığını söyledi. Fiala, “AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Ukrayna ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 17 ülkenin davet edildiği bu format ortak ama aynı zamanda tartışmalı konuların dürüst bir şekilde tartışılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni bir Avrupa örgütü değildir. Mevcut iş birliği formatlarının yerini almayı amaçlamamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da enflasyon, yükselen fiyatlar ve buna bağlı olarak yaşam koşullarının kötüleşmesi gibi sorunlar da var”

Mevcut bir dizi konunun çözümünün Avrupa ülkelerinin iş birliğini gerektirdiğini söyleyen Fiala, “Barış ve güvenliğin yollarını bulmamız gerekiyor. Ancak bununla bitmiyor. Avrupa’da enflasyon, yükselen fiyatlar ve buna bağlı olarak yaşam koşullarının kötüleşmesi gibi sorunlar da var. Ayrıca enerji kaynaklarının ithalatına bağımlılık, sürdürülebilir enerji ve bunun ekonomiye etkileri gibi konuları da çözmeliyiz. Tüm enerjimizi alan savunma ve güvenlik yatırımları, yasadışı göç ve diğer karmaşık sorunlar çözüm bekliyor” dedi.

Fiala ayrıca "Avrupa Siyasi Topluluğu" fikrini ortaya atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a teşekkür etti.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine, AB üyesi ve üye olmayan 44 ülkenin lideri davet edilirken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen katılamadı. AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer alıyor. “AB’ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve iş birliği platformu” niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırılıyor.