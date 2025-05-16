Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Avrupa Filmleri Haftası" 22 Mayıs’ta başlayacak.

Samsun AB Bilgi Merkezi, Samsun Sinema Topluluğu ve özel bir kafe iş birliğinde düzenlenen Avrupa Film Günleri, Samsunlu sanatseverlerle bir kez daha buluşacak. Gösterimler halka açık ve ücretsiz olacak. Etkinlik, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Macaristan yapımı "Dört Ruhlu Çakal" filmi ile başlayacak.

"Avrupa filmleri gişelerde bulunmaz"

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa Filmleri Haftası’na üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Murzioğlu, "1997 yılından bu yana odamız çatısı altında AB Bilgi Merkezi’ne ev sahipliği yapıyoruz. Bu süreçte birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Avrupa’da ses getiren ancak gişelerde bulamayacağımız filmleri halkımızla buluşturacağız. AB Türkiye Delegasyonu, AB üye ülkeleri büyükelçilikleri, AB Ulusal Kültür Enstitüleri ve AB Bilgi Merkezleri iş birliğiyle düzenlenen seçkin filmler, Eskişehir’de başlayan gösterimlerle birlikte sekiz şehirde sinemaseverlerle buluşacak. Sinemanın evrensel bir dil olduğuna inanıyoruz. Bu etkinliğin Avrupa ile Türkiye arasında kültürel diyaloğa katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Tüm Samsunluları bu özel etkinliğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında sinemaseverler, Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin 14 seçkin filmini, 22-25 Mayıs tarihleri arasında Atakum’daki bir AVM’de ücretsiz olarak izleyebilecek. Bu yıl gösterimdeki filmler şunlar:

"Dört Ruhlu Çakal-Macaristan, 2023", "PİN-UP Adasının Sırrı-Romanya, 2024", Maria’nın Sessizliği-Letonya, 2024", "KOS-Polonya, 2024", "Kahpe Hayat-Belçika, 2023", "Daha Fazla Jippie Yok-Hollanda, 2023", "Öğretmenler Odası-Almanya, 2023", "Toksik-Litvanya, 2024", "Aile Terapisi-Slovenya, 2024", "Ve Kral Dedi ki: Ne Harika Bir Makine-İsveç, 2023", "Karanlık Bir Hikâye-İtalya, 2024", "Otel Pula-Hırvatistan, 2023, "GREİCE-Portekiz, 2024" ve "Espriler ve Sigaralar-İspanya, 2023"