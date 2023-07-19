Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, 2023-2024 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 2’nci tur için yapılan kura çekiminde Bosna Hersek temsilcisi RK Hadzici Takımı ile eşleşti.

Türkiye’nin kadın hentbolunda ilk Avrupa Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı’nın Avrupa’daki rakibi belli oldu. Yapılan kura çekiminde Bosna Hersek ekibi RK Hadzici ile eşleşen Mavi Kelebekler, ilk maçı 23-24 Eylül’de deplasmanda oynayacak. Konyaaltı ekibi ikinci maçı ise 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde kendi evinde oynayacağı bildirildi. Önceki sezon hem Avrupa’da hem de Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde önemli başarılara imza atan Mavi Kelebekler, yaptığı transferlerle yeni sezonda da adından söz ettirmeyi planlıyor. 2022-2023 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası’nı alarak Türkiye kadın hentbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Konyaaltı temsilcisi, ligi de ikinci bitirmişti.

Üç yılda büyük başarı

Üç yıl önce kurulan bir takım olduklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu kısa sürede büyük başarılar elde ettiklerini kaydetti. Ligin en iddialı takımlarından biri haline geldiklerini belirten Esen, lig şampiyonluğunu da kıl payı kaçırdıklarını ifade etti. Yeni sezonda tüm kupalara talip olduklarını dile getiren Başkan Esen, “Takımımız, geçen sezon Avrupa Kupası’nı ilk kez ülkemize getirerek hepimizi gururlandırmıştı. Bu yıl yine Avrupa’da oynayacağız. Bu yolda ilk rakibimiz belli oldu. Ben şimdiden tüm sporcularımıza başarılı bir sezon diliyorum. İnanıyorum ki bizi yine gururlandıracaklar” şeklinde konuştu.