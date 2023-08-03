Geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarı hikâyesine imza atan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı “Mavi Kelebekler”in kupayı kazandığı final maçından fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında açılan sergiyi gezen hentbolcular, şampiyon oldukları geceyi tekrar hatırlayarak duygu dolu anlar yaşadı.

Türk spor tarihine hentbol branşında kulüpler bazında ilk Avrupa kupasını kazandıran Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı’nın 7 Mayıs 2023 tarihinde oynadığı final karşılaşmasından karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Konyaaltı Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan fuaye alanında açılan sergi, vatandaşlardan ve sporseverlerden yoğun ilgi görüyor. Gün içerisinde onlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan fotoğraf sergisinin, ziyaretçileri arasında Mavi Kelebekler de yer aldı. Geçtiğimiz günlerde sergiyi ziyaret eden şampiyon hentbolcular, final akşamını yeniden hatırlayarak duygu dolu anlar yaşadı.

Avrupa kupası da sergileniyor

Sahada mücadele eden oyuncular, tribünde maçı saniye saniye yaşayan taraftarlar ve maç sonunda sporcularla büyük sevinç yaşayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in fotoğraflarının yer aldığı sergi 1 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Konyaaltı Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü foto muhabirleri Süleyman Kamış ve Sinan Güçlü’nün çektiği fotoğraflardan oluşan sergide ziyaretçiler, sergi salonuna yerleştirilen Avrupa kupasını da yakından görme şansı yakalıyor.

“Final akşamını yeniden yaşadık”

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımını’nın geçtiğimiz yıl çok büyük bir başarı hikâyesi yazarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “O akşam tüm Türkiye’yi sevince boğan takımımızla ne kadar gurur duysak, kendileri için ne yapsak azdır. Final akşamından sonraki gün Konyaaltı sokaklarını sporcularımızın posterleriyle donatmıştık. Şimdi de belediyemize gelen vatandaşlarımızın o güzel akşamı yeniden yaşamaları için böyle bir fotoğraf sergisi açtık” dedi. Başkan Esen, şampiyon hentbolcuların fotoğraflarının yer aldığı ücretsiz sergiye bütün vatandaşları davet etti.