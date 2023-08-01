Geçtiğimiz günlerde Romanya’da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Yoncagül Yılmaz, bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Romanya’da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Yoncagül Yılmaz, memleketi Kırşehir’de coşkuyla karşılandı. Burada bir açıklama yapan Yılmaz, mutluğunu dile getirerek İstiklal Marşı’nı okuttuğu için sevinç duyduğunu ifade etti. Yılmaz, “Şampiyonayı kazanarak İstiklal Marşımızı okuttum. Bu çok gurur verici idi. Burada spor salonu evimize çok. Arkadaşlarıma birlikte spor yaparak kendimi geliştirdim. Sonrasında ise Mehmet hocam ile çalıştık. Avrupa şampiyonasını kazandık, bundan sonraki hedefim ise dünya şampiyonluğu” dedi.