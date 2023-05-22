Türkiye kadın hentbol tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası kazanarak müzesine götüren Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig’de İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK takımı ile oynayacağı play-off yarı final serisi ikinci maçına odaklandı.

Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig play-off yarı final serisi ikinci maçını 23 Mayıs saat 16.00’da evinde oynayacak. 2022-2023 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası’nı kazanarak bu alanda Türkiye’de bir ilke imza atan Mavi Kelebekler, yönünü Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi. Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 31-37’lik skorla mağlup eden Konyaaltı, ikinci müsabakayı evinde oynayacak. Mavi Kelebekler, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da oynanacak karşılaşmada galip gelmesi halinde turu atlayacak. İşi üçüncü mücadeleye bırakmak istemeyen Konyaaltı, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yarı final müsabakasını kazanması halinde Antalya ekibi, Yalıkavak - Kastamonu maçının galibi ile final oynayacak.

Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Süper Lig şampiyonluğunu da istediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporculara başarılar diledi.