Mersin Halk Eğitimi Merkezi öğrencilerimizden Tekvando Avrupa Şampiyonu Özge ÖZBEY, Tekvando Avrupa ikincisi Öykü ÖZBEY, öğrencilerimizin antrenörü Fuatcan ALDEMİR ve Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Halit ÇOBAN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA' yı makamında ziyaret ettiler.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA, "Öğrencilerimizin başarıyla gururlanıyor, kızlarımızın her alanda kendilerini, takımlarını, okullarını başarıyla temsil etmelerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca iki kardeşin aynı alanda böyle büyük bir başarıya imza atmaları da hem bizler için hem evlatlarımızın aileleri için gerçekten tarif edilemez bir gurur vesilesi. Sizlerin başarıları birçok evladımıza da örnek oluyor. Bu anlamda kıymetli öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm değerli meslektaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." dedi.

Öğrencilerimiz, antrenör hocamız ve Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Sayın Halit ÇOBAN da misafirperverliği ve her daim kendilerine destek olduğu için Sayın Adem KOCA' ya şükranlarını ifade ederek bu başarının sürmesi ve başka öğrencilerimizin de spora teşvik ve başarıları konusunda her türlü çabayı göstereceklerini ifade ettiler.