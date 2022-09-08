Geçtiğimiz ay Polonya’da yapılan U15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 49 kilogram da toplamda Avrupa Şampiyonu olan Akşehirli sporcu Halil Ergün ve kulüp yöneticileri Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret ederek teşekkür etti.

Geçtiğimiz ay Polonya’da yapılan U15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 49 kilogram da toplamda Avrupa Şampiyonu olan Akşehirli sporcu Halil Ergün ve kulüp yöneticileri Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret ederek teşekkür etti.

Ak Nasreddin Spor Kulübü Başkanı Ömer Akdi, Kulüp Başkan Yardımcısı Sadık Kızılkuyu, Avrupa Şampiyonu sporcuyu yetiştiren ve antrenörü Murat Korkmaz ve Avrupa Şampiyonu sporcu Halil Ergün, Başkan Akkaya’ya kendilerine ve halter sporuna verdikleri destek için teşekkür etti. Akşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarının söyledi. Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve en büyük destekçilerindeniz. Gayemiz iyi bir gençlik, güzel insanlar yetiştirmek. AK Nasreddin Spor Kulübümüzün değerli sporcusu Halil Ergün kardeşim tabiri caizse cep herkülü olarak bizleri gururlandırıp Avrupa Şampiyonu oldu. Akşehir’imizi ve ülkemizi mutlu etti. Sporcumuz inşallah bundan sonraki spor hayatında daha da büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandırmaya devam edecek. Şehrimizden nice Halil Mutlu’lar, Naim Süleymanoğulları çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Değerli kulüp yöneticilerimize ve değerli antrenörümüze de başarılı sporcumuza verdikleri emek ve katkılar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.