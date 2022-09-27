İspanya’da gerçekleştirilen U15 yaş Avrupa Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlarda Avrupa şampiyonu olan Aleyna Korkut, spor hayatına başladığı ve antrenmanlarını yaptığı Yıldırım Akbulut Spor Salonunda büyük bir coşku içerisinde karşılandı.

İspanya’da gerçekleştirilen U15 yaş Avrupa Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlarda Avrupa şampiyonu olan Aleyna Korkut, spor hayatına başladığı ve antrenmanlarını yaptığı Yıldırım Akbulut Spor Salonunda büyük bir coşku içerisinde karşılandı.

Düzenlenen karşılama törenine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, antrenörler, milli sporcunun ailesi ve sporcular katıldı. Çiçekler ve Türk bayrakları ile karşılanan milli sporcu Aleyna Korkut, Avrupa şampiyonu olarak Erzincan’a dönmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

İspanya’da gerçekleştirilen U15 yaş Avrupa Badminton Şampiyonasına milli takımda mücadele eden Erzincanlı sporculardan Nisanur Çimen ve Gökay Göl ise daha çok çalışarak bundan sonraki müsabakalarda derece ile döneceklerini ifade ettiler.