Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Nuray Levent Güngör, Romanya’da düzenlenen Gençler ve U23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda yine önemli uluslararası başarılara imza attı.

Ülkemize; koparma, silkme ve totalde olmak üzere 3 gümüş madalya kazandıran Nuray Levent Güngör, başarılarına bir yenisini ekleyerek ülkemizi ve Düzce Üniversitesi’ni gururlandırdı.

Şampiyona ile ilgili duygularını dile getiren Düzce Üniversitesi mezun öğrencisi Güngör, “Bu benim için son U23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’ydı. Destek veren ve dua eden herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.