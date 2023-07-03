Kariyerinde çok sayıda şampiyonluğu bulunan Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan, Polonya’da düzenlenen 3’üncü Avrupa Oyunları’nda da büyük bir başarıya imza attı. Full Contact 52 kilogramda ülkemizi temsil eden Arslan, birinci olarak altın madalya kazandı.

Polonya’da düzenlenen 3’üncü Avrupa Oyunları’na Türkiye, 19 branşta 193 sporcu ile katıldı. Türk milli takımı kafilesinde Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan da yerini aldı. Zorlu geçen Avrupa Oyunları’nda Kick Boks Full Contact kadınlar 52 kilogramda Emine Arslan, finalde Nicole Perona ile mücadele etti. Arslan, finalde İtalyan rakibini 3-0 yenerek altın madalyayı kazandı. Turnuvayı milli sporcular, 9’u altın, 9’u gümüş ve 20’si bronz olmak üzere toplam 38 madalya ile tamamladı.

“Sporcularımızı yürekten kutluyorum”

Milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Polonya’da başarılarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan başta belediyemizin sporcusu Emine Arslan olmak üzere tüm sporcumuzu yürekten kutluyorum” dedi.