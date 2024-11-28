Tekirdağ Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde 25 Kasım 2024 tarihinde, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama sonucu 28 göçmen ve 4 organizatör aracı yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene E-80 Avrupa Otoyolunda, Göçmen Kaçakçılığı ve Düzensiz Göçle Mücadeleye yönelik gerçekleştirilen uygulama sırasında, toplamda 28 farklı uyruktan göçmen ve 4 organizatör aracı yakalandı. Yapılan operasyonda organizatörler gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar ise İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.