Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından İzmir’e verilen Avrupa Ödülü’nün Agora Antik Kenti’nde düzenlenen ödül törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından İzmir’e verilen Avrupa Ödülü’nün Agora Antik Kenti’nde düzenlenen ödül törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü’ne bu yıl İzmir layık görüldü. Avrupa değerlerini en aktif şekilde benimseyen ve yaygınlaştırılmasını üstlenen şehirlere verilen ödül, bu anlamda verilen en üst düzeydeki ödül olarak tanımlanıyor. Ödül töreni ise Agora Antik Kenti’nde düzenlendi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Soyer ile birlikte ödülle poz verdi.

“Bu değerler vazgeçilmezdir”

Törende konuşan AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke şunları söyledi: “100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin önüne bir hedef koydu. Bu hedef, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve aşmaktı. Bugünlerde bu hedef bize ışık olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, insan haklarının savunucu olan ve bu değerleri yüceltmek için kurulan kurumun kurucu üyelerinden biri. 73 yıl önce ‘Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları’ diyerek kurulan bir kurumun kurucu parçasıyız. 73 yıldır konseyin etkin üyesi olan Türkiye için Avrupa’nın bu değerleri vazgeçilmezdir. Cumhuriyetin 2. yüzyılında da bir geleceği inşa edeceğimizi bu ödülden daha büyük hiçbir şey söyleyemez.”

“Demokrasi, yeni bir perspektif kazanmak zorunda”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Demokrasi, İzmir’in merkezinde bulunduğu Ege kıyılarında ortaya konmuş, insanlığın en önemli inovasyonlarından biri. Avrupa Birliği’nin savunduğu değerler, yani özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan onuru ve hakları, demokrasinin tartışılmaz yapıtaşlarıdır. Fakat dünya öyle bir noktaya geldi ki, demokrasi yeni bir perspektif kazanmak zorunda. Bu da ancak içine doğayı alan bir ufuk geliştirmekle mümkün. Pandemi, iklim krizi, savaşlar ve yaşadığımız felaketler gösterdi ki, demokrasinin var olması için vatandaşlara oy vermekten çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Aktif yurttaşlık, özellikle yerelde demokrasinin temel öznesi. Çünkü herkesin ve her şeyin birbirine bu kadar yakın olduğu yerelde, bireyin sadece kendinden mesul olması yetmiyor. Bireylerin birbirlerinden ve doğadan sorumlu oldukları bir anlayışa ihtiyaç var. Biz İzmir’de aktif yurttaşlığı çoğaltmak için sosyal demokrasiyi ekolojik demokrasi ve ekonomik demokrasiyle buluşturuyoruz” dedi.

“Sonuna kadar arkanızdayız”

"Dünyanın sıcaklığı bir dereceden çok yükseldiği için artık hasta bir gezegende yaşıyoruz” diyen Soyer, şöyle devam etti: “Bu nedenle demokrasinin; doğaya saygıyı, doğayla uyumu ve doğa haklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor ki bu hastalığın tedavisi mümkün olsun. İşte buna ‘Ekolojik demokrasi’ diyoruz. Onun için ‘Şimdi ve hep birlikte’ diyoruz. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak içinse ekonomik demokrasiyi geliştiriyoruz. Tarım, enerji, ulaşım, inşaat ve geri dönüşüm sektörlerinde kooperatifçiliği yaygınlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın örgütlemesini destekleyerek üretimin öznesi haline getiriyor ve aynı zamanda yöneten olmasını sağlıyoruz. Biliyoruz ki, bir toplum en zayıf halkası kadar güçlüdür. Vatandaşların ekonomik bağımsızlığı ve özgürlüğü ise ancak ekonomik demokrasiyle pekiştirilebilir. Böylelikle İzmir’de sosyal, ekonomik ve ekolojik demokrasiden oluşan yeni bir demokrasi anlayışı ortaya koyuyoruz ve bunu yerelden inşa ediyoruz. Bu çabamızın çok önemli bir parçası da daima geçmişimizle ve değişimle uyum içinde olmak. Nesiller arası bilgi ve kültür aktarımını desteklemek.”

Konuşmasına Kılıçdaroğlu’na hitap ederek sürdüren Soyer, “Hiç şüpheniz olmasın. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, kadirşinastır. Türkiye’yi İzmir’le birlikte çok daha umutlu ve bereketli günlere ulaştırma mücadelenizde sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Avrupa Ödülü’nü Başkan Soyer’e AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte takdim etti. Kılıçdaroğlu, Başkan Soyer’in yanına gelerek ödülle birlikte fotoğraf verdi.