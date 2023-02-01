İsveç’te yaşanan olaylar üzerine Avrupa Müslüman Forumu tarafından “İslamofobiyi durdurun! Çifte standartları durdurun!” isimli program düzenlendi. Programda konuşan Forum Başkanı Abdul-Vakhed Niyaz, “Bu çirkin saldırılara en güzel şekilde cevap veren Türkiye yönetimidir. Müslüman dünyası Erdoğan’ı desteklemiş olsa sorun hızlıca çözülmüş olurdu” dedi.

İsveç’te yaşanan olaylar üzerine Avrupa Müslüman Forumu tarafından “İslamofobiyi durdurun! Çifte standartları durdurun!” isimli program düzenlendi. Programda konuşan Forum Başkanı Abdul-Vakhed Niyaz, “Bu çirkin saldırılara en güzel şekilde cevap veren Türkiye yönetimidir. Müslüman dünyası Erdoğan’ı desteklemiş olsa sorun hızlıca çözülmüş olurdu” dedi.

Avrupa Müslüman Forumu, Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırlar üzerine "İslamofobiyi Durdurun! Çifte Standartları Durdurun!" etkinliği düzenledi. Beşiktaş’ta bir otelde saat 11.00’de başlayan programda İsveç’te yaşanan olaylar ve Avrupa’da yükselen İslamofobi konuları hakkında açıklamalarda bulunuldu. Programa, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul- Vakhed Niyaz, Sünni Müslüman Dini Merkezi Müftüsü ve Dünya Helal Vakfı Şeriat Komitesi Başkanı Romas Jakubauskas, Avrupa Müslüman Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, Danca Konuşan Müslümanların İmamı ve Danimarka İslam Merkezi Başkanı Abdul- Wahid Pedersen, Avrupa Müslüman Forumu Bilgi Kurulu Üyesi, Danimarka Müslüman Derneği Başkanı ve Müslüman Hukukçular Meclisi Üyesi Dr. Mohammad Fouad Albarazi, Avrupa Müslüman Forumu Konseyi Üyesi ve Danimarka İlişkiler Konseyi Başkanı Anouar Touimi, Avrupa Müslüman Forumu Konseyi Üyesi ve Küresel Karma Dövüş Sanatları Birliği (GAMMA) Başkanı Alexander Engelhardt, Tanınmış Müslüman siyasetçi ve halk figürü Dr. Adly Abu Hajar ile Avrupa Müslüman Forumu Konseyi Üyesi ve İsveç Türk- Tatar Müslüman Topluluğu Başkanı Ismagil Shangareev katıldı. Forum Başkanı Abdul- Vakhed Niyaz, İsveç’teki saldırıların arkasında Avrupa yönetiminin bulunduğu ve yönetimin göz yummasıyla bu tür çirkin eylemlerin yaşandığını söyledi. Abdul- Vakhed Niyaz ayrıca, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bu olaya verdikleri tepkiden ötürü teşekkür etti.

“Müslüman dünyası Erdoğan’ı desteklemiş olsa sorun hızlıca çözülmüş olurdu”

Programda konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul- Vakhed Niyaz, “Avrupa’da gerçekleştirilen saldırılar sadece Avrupa’yı değil bütün Müslüman ümmetini ve forumu buna karşı çıkmak için harekete geçirdi. Anladığımız gibi bu eylemleri yapan alçak, akılsız kişiler değil bunun arkasında Avrupa’nın yönetimi durmaktadır. Göz yumulmasıyla çirkin eylemler meydana gelmektedir. Avrupa bir savaş açmak istiyor. Zaten savaş başlamış ikinci bir savaş açmak istiyorlar. Bu savaş başlatılmış oldu. Şu an İskandinav ülkeleriyle Türkiye’nin arası da açılmış oldu. Burada yaşayan Müslümanları zor hale sokmaktadır. Bu durum sadece Müslümanları etkilememektedir aynı zaman da diğer toplumları da etkilemektedir. Avrupa’da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünya ümmetinin yüzde 10’u. Avrupa’daki Müslümanlar kendi varlıklarını daha açık sesle ortaya çıkarmakta ve Müslümanların rolü daha yükselmektedir. Büyük ihtimal bu provokasyonlar bugünkü Avrupa’da gelişmekte olan Müslümanların etkisini zayıflatmak için yapılmaktadır. Bu saldırılar ilk başta geleneksel değerlere bir saldırıdır. Avrupa Müslüman Forumu’nun bugün Türkiye’de bulunması için ilk başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimiz var. Bu çirkin saldırılara en güzel şekilde cevap veren Türkiye yönetimidir. Müslüman ülkeler sadece Türkiye ile bitmiyor, diğer Müslüman ülkeler de var. Onlardan saldırılara karşılık göstermelerini isterdik. Bu sorun daha da çabuk çözülebilirdi. Birçoğu buna karşı itirazda bulundular ama o kadar etkili olmadı. Müslüman dünyası tek vücut olarak bu provokasyonlara karşı çıksaydı ve değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemiş olsaydı bu sorun hızlıca çözülmüş oldurdu. Nedense birçok Avrupa ülkesinde homofobi ve antisemitizm yasak, bir suç unsuru olarak ifade ediliyor fakat İslam düşmanlığı ya da İslamofobi ifade özgürlüğü olarak tezahür ediliyor. Bu çifte standart olayıdır” dedi.

“İsveç parlamentosunda 8 parti var bunların birçoğu yaşanan olayları doğru bulmuyor”

Programda konuşan bir diğer isim İsveçli Din Adamı ve Siyasetçi Dr. Adly Abu Hajar ise, “Kur’an-ı Kerim’in ya da karikatür yapılması bizim için bölgede yeni bir şey değil. Bana gelen ilk soru İsveçli Müslümanların ne düşündüğü oluyor. Kur’an-ı Kerim bu durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini doğrudan öğretiyor. Çünkü Kur’an-ı Kerim bu tür anlarda nasıl tepki vermemiz gerektiğini öğrettiği için bunun dışında bir şekilde davranamayız. Kur’an-ı Kerim bize, Kur’an-ı Kerim’in doğru yol olduğunu ve bu tip durumlarda sabırlı olmamız gerektiğini söyler. Biz Kur’an’ın bu tür durumlarda nasıl davranmamızı söylediğini Müslüman kardeşlerimize aktarmalıyız. İsveç parlamentosunda 8 parti var bunların birçoğu yaşanan olayları doğru bulmuyor” ifadelerini kullandı.