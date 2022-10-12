Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen Avrupa Miras Günleri 2022, “Sürdürülebilir Miras” temasıyla Ayvalık’ta gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen Avrupa Miras Günleri 2022, “Sürdürülebilir Miras” temasıyla Ayvalık’ta gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi, tüm dünyada ortak bir dille belirlenen “Sürdürülebilir Miras” teması adı altındaki etkinliğe; Zeytin Çekirdekleri konseri ve Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı (ASKEV) Evi’nin Tanıtımı” başlığıyla katılım sağladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her yıl bir tema belirlenerek, bu tema çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerle Avrupa Miras Günleri’ne belediye olarak katılıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığımız çalışmaların hem ulusal hem de uluslararası platformda tanıtımının yapılabilmesi, bu konuya verdiğimiz önemin ifade edilebilmesi için önemli bir fırsat oluşturuyor” dedi.

Etkinlikler dahilinde; Ayvalık Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı merkezinde Sera isimli salonda bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Konser öncesinde; ASKEV Yönetim Kurulu Başkanı Lamia Müslim katılımcılara vakıf ve yapısal nitelikteki Vakıfevi hakkında detaylı bilgi sundu.