Erzurum Oltulu Samet Polat, U 21 Avrupa Şampiyonasında jüri Başkanı Oldu. Ülkemizin masa tenisinde dünyada ki yüz akı olan Polat bir çok başarıya imza atıyor.

Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Gençlik Komitesi Başkanı ve Balkan Masa Tenisi Federasyonu Gelişim Komitesi Başkanı Samet Polat, ülkemizi Masa Tenisi alanında önemli görevlerde temsil etmeye devam ediyor. 2021 yılında Belçika’da yapılan 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda turnuva jürisinin başkanı olan Polat, 5-9 Nisan 2023 tarihinde Bosna-Hersek’in Saraybosna kentinde yapılacak olan 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nın organizasyonunda Turnuva Jürisi Başkanı olarak yer alacak.

Polat konuyla ilgili şunları söyledi: “21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası, Avrupa’daki en önemli şampiyonalardan biri. Bu şampiyonada 2 senedir üst üste Milli sporcularımız Ece Haraç ve Özge Yılmaz Avrupa Şampiyonu oldular. Bu yıl da bu başarıya şahit olmayı diliyorum. Birçok ülkeden, birçok sporcunun şampiyonluk için yarıştığı bu önemli turnuvada görev almak beni son derece mutlu ediyor. Avrupa’da Gençlik Komitesi, mevcut komiteler içerisinde en aktif komite ve komitemiz adına Avrupa Şampiyonası jürisinde yer alıyorum. Turnuva jürisi, teknik toplantıda görev almakla mesul ve çeşitli konularda uzlaşma sağlanamazsa oy hakkına sahip oluyor. Jüri Başkanı olarak sahada olmak ise sadece beni değil, ülkemizi ve umarım tüm Türk Masa Tenisi severleri mutlu edecektir. Başta Milli Masa Tenisi antrenörü babam Soner Polat olmak üzere, bugüne kadar çalışmalarımda bana destek olan herkese teşekkürler.”