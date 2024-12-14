Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; sürdürülebilir, duyarlı, insan haklarını önceleyen yönetim anlayışına Avrupa Konseyi’nden ödül geldi. “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası”nı alan Balıkesir’de belediyenin yaptığı başarılı çalışmalar uluslararası bir otorite tarafından ödüle layık görüldü.

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası” ödülleri, Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yerel yönetimlerin kendi görev ve sorumluluklarını demokratik ve sürekli geliştirilebilir şekilde güçlenmesine hizmet eden Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödül töreni Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı temsilen ödül törenine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Zafer Altıkardeş katılarak ödülü teslim aldı. Avrupa ülkelerinden 140 belediyeden 13’ü bu ödülü almaya hak kazandı.

Şeffaf ve katılımcı yönetim takdir gördü

Avrupa Konseyi tarafından verilen 2024 yılı Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’na (ELoGE) layık görülen 13 belediye açıklandı. Yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünü temsil eden bu prestijli ödül, bu yıl 5 büyükşehir, 2 il ve 6 ilçe belediyesine verildi. ELoGE, belediyelerin şeffaflık, katılımcılık ve etkinlik gibi yönetişim ilkelerine bağlılıklarını simgeliyor. Göreve geldiği günden itibaren ‘Halk için, halkçı yönetim’ anlayışı doğrultusunda projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın; sürdürülebilir, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı uluslararası bir otorite tarafından ödüle layık görüldü.

Avrupa yönetişim mükemmelliği markası (eloge) nedir?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE), yerel yönetimlerde iyi yönetişim anlayışını benimseyen ve bu doğrultuda sürekli gelişim taahhüdü veren belediyelere sunulan özel bir ödüldür. Avrupa Konseyi tarafından hayata geçirilen bu marka, 2022 yılında Türkiye’nin de dahil olmasıyla birlikte, 46 Avrupa ülkesinden 23’ünde dağıtılmaya başlanmıştır.

ELoGE, iyi yönetişim ilkelerinin kamu kurumlarında kök salmasını sağlamayı, kalite standartlarını artırmayı ve yenilikçi yaklaşımları teşvik ederek yerel yönetimleri güçlendirmeyi hedefler. Bu marka, belediyelerin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi temel değerlere bağlılıklarını uluslararası düzeyde tescilleyen bir simge olarak öne çıkıyor.