Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’da düzenlenen "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, liderlere "ReArm Europe" planını sunacağını belirterek, "Plan sayesinde AB’yi yeniden silahlandırmanın yanı sıra bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna’yı da silahlandırmış olacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belçika’nın başkenti Brüksel’de "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte basın toplantısı gerçekleştiren AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Bugün, Avrupa Birliği Konseyi’nde Avrupa’nın güvenliğinin inşası açısından çok önemli bir andayız. Hatırlarsanız, aylar önce çok önemli bir beyin fırtınası gerçekleştirmiştik ve şimdi karar almak ve somut adımlar atmak için buradayız" dedi.

Avrupa’nın güvenliğinin ve savunmasının Ukrayna’nın güvenliğinden ve savunmasından ayrılmayacağını kaydeden Costa, "Avrupa’nın savunmasının daha güçlü olması, Ukrayna’nın savunmasını güçlendirir. Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırması da kendi savunmamızı güçlendirmek açısından çok önemlidir" diye konuştu.

"Avrupa açık ve mevcut bir tehditle karşı karşıya"

Costa’nın ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ise, "Bu, Avrupa için bir dönüm noktası. Avrupa ailesinin bir parçası olan Ukrayna için de bir dönüm noktası. Avrupa, açık ve mevcut bir tehdit ile karşı karşıya ve bu nedenle Avrupa’nın kendini koruyabilmesi ve savunabilmesi gerekiyor. Aynı şekilde Ukrayna’yı da kendini savunabilecek bir konuma getirmemiz ve adil ve kalıcı bir barış için çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bugünkü toplantıda liderlere "ReArm Europe" planını sunacağını söyleyen Leyen, "ReArm Europe" planı, savunma yatırımları için 800 milyar euro’ya kadar destek sağlıyor. Üye devletlere savunma yatırımı yapabilmeleri için finansal alan sağlıyor. Üye devletlere, Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapma veya Ukrayna’ya doğrudan askeri kapasite tedarik etme imkanı sunuyor" şeklinde konuştu.

Von der Leyen, plan sayesinde Avrupa Birliği’ni yeniden silahlandırmanın yanı sıra egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumaya çalışan ve bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna’yı da silahlandırmış olacaklarını ifade etti.

"Yalnız olmadığımızı bilmek çok değerli"

Konuşmasında Ukrayna’ya verilen güçlü destek nedeniyle Avrupalı liderlere teşekkürlerini sunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, "Yalnız olmadığımızı bilmek çok değerli ve bunlar sadece sözden ibaret değil. Bunu gerçekten hissediyoruz. Bu çok önemli" dedi.

Zelenskiy, "Üretimimizi artırmaya yönelik sinyalleriniz, Avrupa Birliği çerçevesinde Avrupa güvenliğini güçlendirme yönündeki mesajlarınız büyük kararlar" diye konuştu.

"Avrupa’nın kendi ayakları üzerinde durma vakti"

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avrupa’nın savunma açısından nihayet kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurguladı ve "Bunu uzun zamandır talep ediyorduk. Avrupa Birliği’nin artık kendi ayakları üzerinde durmasının zamanı geldi de geçiyor" ifadelerini kullandı. AB ülkeleri vatandaşlarının kendilerinden beklediği şeyin bu olduğunu vurgulayan Metsola, Ukrayna konusunda da lafta değil gerçekten maddi destek sağlamaya hazır olduklarını söylemenin gerektiğini ifade etti.

"Rusya, silahlanma yarışını kaybedecek"

AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen Polonya’nın Başbakanı Donald Tusk ise yaptığı açıklamada, "Rusya, silahlanma yarışını kaybedecek. Tıpkı 40 yıl önce Sovyetler Birliği’nin kaybettiği gibi" dedi. Tusk, "Bugün, Avrupa’nın kararlılığı, yeniden silahlanması, savunma sanayii ve Rusya’nın dünyaya yönelik meydan okumasıyla yüzleşme açısından her şeyin değişebileceği ve muhtemelen de değişeceği bir gün" şeklinde konuştu.

Avrupa’nın bir bütün olarak Rusya ile girilecek herhangi bir askeri, finansal ve ekonomik mücadeleyi kazanabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Tusk, "Net bir şekilde biz daha güçlüyüz" dedi. Fransa’nın nükleer caydırıcılık teklifinin de düşünmeye değer olduğunu ifade eden Tusk, bunun Avrupa’nın savunma çabalarının koordinasyonu için kapsamlı bir girişimin parçası olması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna’nın dikte edilmiş bir barışı kabullenmek zorunda kalmamasını sağlamak çok önemli"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da konuşmasında Fransa’nın "nükleer caydırıcılık" planına çekimser yaklaşarak, bu teklifin ABD’nin Avrupa’nın güvenliğine olan angajmanını zayıflatabileceğini söyledi. Gazetecilerden Ukrayna savaşına ilişkin barış müzakereleri hakkında sorulan bir soruya Scholz, "Ukrayna’nın dikte edilmiş bir barışı kabullenmek zorunda kalmamasını sağlamak çok önemli. Bunun yerine, Ukrayna’nın egemenliğini ve bağımsızlığını garanti altına alan adil bir barış olmalı" dedi.