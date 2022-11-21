Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu Avrupa Şampiyonu olurken Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Hakan Koç bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu Avrupa Şampiyonu olurken Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Hakan Koç bronz madalyanın sahibi oldu.

Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen ve 38 ülkeden 1500 sporcunun mücadele ettiği Büyükler ve Masterlar Avrupa Şampiyonası’nda 63 kiloda mücadele eden Cebrail Gençoğlu zorlu rakiplerini birer birer geçerek finalde karşılaştığı İtalyan sporcu Bruni Cristopher’i 3-0’lık skorla mağlup edip, altın madalyanın sahibi oldu. Aynı turnuvada 84 kiloda mücadele eden Hakan Koç ise 3. lük kürsüsüne çıkarak bronz madalyayı Erzurum’a getirdi

Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Gençoğlu; ”Çok şükür ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenen Kick Box Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda İtalyan rakibimi farkla yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Türk Bayrağımız için, vatanımız için mücadele etmeye devam edeceğim. Bana destek veren, dua eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Final müsabakasını Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile birlikte yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirerek; “Cebrail hocamızın ile öğrencimiz Hakan’ın heyecanına ortak olmak ve desteğimizi göstermek için biz de Antalya’ya geldik. Sporcularımızın elde ettiği başarılar neticesinde büyük gurur ve mutluluk yaşadık. Cebrail hocamız akademide sergilediği performansı ringlerde de sergiliyor. Aynı şekilde Hakan da madalyalarına bir yenisini daha ekleyerek gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağını kanıtladı. Bir kez daha bayrağımızı göndere çektiren hocamızı ve öğrencimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.