Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğretim Görevlisi Anna Maria Bielecka, Türkiye’de ve dünyada toplam 150 uluslararası kurumun temsilcilerinin katıldığı, Avrupa Gençlik Yılı (EYY) Forum çerçevesinde düzenlenen panelde konuştu.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğretim Görevlisi Anna Maria Bielecka, Türkiye’de ve dünyada toplam 150 uluslararası kurumun temsilcilerinin katıldığı, Avrupa Gençlik Yılı (EYY) Forum çerçevesinde düzenlenen panelde konuştu.

Gençlerin Avrupa konusunda fazla bilgiye sahip olmadığını dile getiren Bielecka, “Gençler, yurt dışında kazanabilecekleri becerilerin farkında değiller. 2023 yılında farkındalık oluşturma kampanyaları, bilgilendirme toplantıları gibi çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Erasmus Plus Koordinatörlüğü ve Eurodesk Türkiye işbirliğinde düzenlenen foruma; gençlik çalışanları, gençlik eğitmenleri, gençlik liderleri, gençlik proje yöneticileri, gençlik politika yapıcıları, gençlik koçları, gençlik araştırmacıları, gönüllüler katılım gösterdi. Forumda sırasında seçkin konuşmacılar ve panelistler bilgilerini paylaştı.

“2022 Avrupa gençlik yılıydı”

2022 Avrupa Gençlik Yılı çerçevesinde düzenlenen forum hakkında bilgiler aktaran Bielecka, “Üniversite olarak, Türkiye’de 90 toplamda 150 kurum temsilcilerinin katıldığı Avrupa Gençlik Yılı (EYY) Kapanış konferansında bilgi ve tecrübelerimizi paylaştık. Gençliğin önemine ışık tutan bir forumdu. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen fuarda, gençlik projelerinin anlatılması için de önemli bir fırsattı. Biz üniversitesi olarak, her zaman gençlik çalışmalarına katkılar sağladık ve onların çalışmalarını gerçekleştirmede öncü davrandık. Hedef kitlemiz olan gençlere karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Sadece resmi öğrenme yoluyla değil, aynı zamanda yaygın ve resmi olmayan öğrenme yoluyla da bilgilendirmeye, teşvik etmeye ve rehberlik etmeye çalışıyoruz. Projelerimiz aracılığıyla bölgedeki gençleri (sadece öğrencilerimizi değil) ve genel olarak gençleri (ulusal ve uluslararası düzeyde) etkilemek istiyoruz. Diğer yerel ve ulusal kuruluşlara, STK’lara ve yüksek öğretim kurumlarına da örnek teşkil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Pek çok genç Avrupa ile tanıştı"

Maria Bielecka, Erasmus programına 2018 yılında dâhil olduklarını, bu süre zarfı içerisinde pek gence yurt dışı imkanları hakkında bilgiler aktardıklarını söyledi. Bielecka, “2020 yılında Avrupa Dayanışma Programına dâhil edildik. Polonya ve İtalya’dan gelen 24 gence ev sahipliği yaptık, 15 genci Portekiz’e 15 genci Polonya’ya gönüllü olarak yolladık” diyerek gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

“Gençler fırsatların farkında değil”

2023 yılının Avrupa Beceriler Yılı olarak kabul edildiğini söyleyen Öğretim Görevlisi Anna Maria Bielecka, gençlerin yurt dışında kazanabilecekleri pek çok becerileri olduğuna dikkat çekti. “Gençler yurt dışında kazanabilecekleri becerilerin farkında değiller" diyen Bielecka, “2023 yılında farkındalık oluşturma kampanyaları, bilgilendirme toplantıları gibi çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Sadece hard skills olarak adlandırılan eğitim veya öğretim yoluyla kazanılan becerilerden değil soft skills olarak adlandırılan günlük yaşamdan ve deneyimlerden elde edilen doğal becerilerden de bahsedeceğiz. Topluma, demokrasiye ve işgücü piyasasına tam olarak dâhil olmak için beceri geliştirme ve kişisel gelişimin önemini vurgulayacağız. AB’nin gençlere sunduğu çeşitli fırsatları tanıtacağız, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı Projelerine katılmanın faydalarını anlatacağız” ifadelerini kullandı.