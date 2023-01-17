İzmir’in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı için başvuru süreciyle ilgili çalışmalar başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi; gençlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeleri temsilcileri ve bağımsız gençlik çalışanlarıyla bir araya gelerek yol haritası üzerine konuştu.

İzmir’in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı için başvuru süreciyle ilgili çalışmalar başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi; gençlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeleri temsilcileri ve bağımsız gençlik çalışanlarıyla bir araya gelerek yol haritası üzerine konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti olması için adaylık başvuru çalışmalarını başlattı. İzmir’de gençliği temsil eden katılımcılarla tüm gün süren bir toplantı yapan belediye, başvuru yöntem ve stratejisi üzerine yol haritasını oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü görevlileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediyenin farklı müdürlüklerinden katılımcılar, ilçe belediyelerinden temsilciler ve bağımsız gençlik çalışanlarının bulunduğu toplantıda interaktif atölyeler de yapıldı. 2026 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusuyla ilgili çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile belediyenin ilgili birimleri ve gençlik çalışmaları yürüten farklı kurum, kuruluş ve organizasyonlardan oluşan bir heyet ile yıl boyunca sürecek. İzmir, 2025 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığıyla finale kalmıştı.

Gençlerin kentteki karar verme süreçlerine katılımı artırılacak

Avrupa Gençlik Başkenti unvanını almaya hak kazanan kentler, yenilikçi projelerle Avrupa’daki diğer belediyeler için rol model oluşturuyor. Bu kentlerde bir yıl boyunca gençlerin katılımıyla kültürel, sosyal, politik ve ekonomik etkinlikler düzenleniyor. Avrupa Gençlik Başkenti unvanıyla gençlerin kent yaşamına ve kentteki karar verme süreçlerine katılımının artırılması hedefleniyor.

Avrupa Gençlik Başkenti unvanını kazanan kentler:

2025 Lviv (Ukrayna), 2024 Gent (Belçika), 2023 Lublin (Polonya), 2022 Tiran (Arnavutluk), 2021 Klapeda (Litvanya), 2020 Amiens (Fransa).