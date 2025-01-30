İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de nefes kesen mücadeleler bu hafta sonu sporseverlerle buluşacak. Fransa’da gözler Marsilya-Lyon arasında oynanacak olan Choc des Olympiques derbisinde olacak.
Liverpool’un 53 puanla lider, Arsenal’in 47 puanla ikinci, Nottingham Forest’in ise 44 puanla üçüncü sırada yer aldığı İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Geçtiğimiz hafta yeni transferleri Khusanov ve Omar Marmoush ile sahaya çıkan ve Chelsea karşılaşmasından 3-1’lik galibiyetle ayrılan Manchester City, 2 Şubat Pazar 19.30’da Mikel Arteta’nın Arsenal’ına konuk olacak. Lider Liverpool 1 Şubat Cumartesi 18.00’de Andoni Iraola önderliğinde 11 maçtır kaybetmeyen Bournemouth karşısında zorlu bir deplasmana konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Chelsea, evinde West Ham United’ı ağırlayacak. Ada futbolunda birbirinden kıyasıya mücadeleler, beIN SPORTS’ta yayınlanacak.
Premier Lig’de 24. haftanın programı
1 Şubat Cumartesi
15.30 Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion
18.00 Bournemouth - Liverpool
18.00 Everton - Leicester City
18.00 Ipswich Town - Southampton
18.00 Newcastle United - Fulham
20.30 Wolverhampton - Aston Villa
2 Şubat Pazar
17.00 Brentford - Tottenham
17.00 Manchester United - Crystal Palace
19.30 Arsenal - Manchester City
3 Şubat Pazartesi
23.00 Chelsea - West Ham United
Bundesliga’da heyecan devam ediyor
Almanya’da kritik haftada 1 Şubat Cumartesi 17.30’da puan farkını 6’ya çıkaran lider Bayern, Münih Allianz Arena’da Holstein Kiel’i ağırlayacak. Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund ise aynı gün ve aynı saatte Heindenheim deplasmanına çıkacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise 2 Şubat Pazar 19.30’da son şampiyon Bayer Leverkusen evinde Hoffenheim’i konuk edecek. Bundesliga’da tüm mücadeleler, beIN SPORTS’ta yayınlanacak.
Bundesliga’da 20. haftanın programı
31 Ocak Cuma
22.30 Werder Bremen - Mainz 05
1 Şubat Cumartesi
17.30 Bayern Münih - Holstein Kiel
17.30 Bochum - Freiburg
17.30 Heindenheim - Borussia Dortmund
17.30 St. Pauli - Augsburg
17.30 Stuttgart - Borussia Mönchengladbach
20.30 Union Berlin - RB Leipzig
2 Şubat Pazar
17.30 Eintracht Frankfurt - Wolfsburg
19.30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim
Ligue 1’de Choc des Olympiques haftası
Ligue 1’de 20. haftaya namağlup giren lider giren Paris Saint Germain, 1 Şubat Cumartesi 19.00’da Brest deplasmanına çıkacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Choc des Olympiques derbisi heyecanı yaşanacak. Lider PSG’nin en yakın takipçisi Marsilya ezeli rakibi Lyon’u 2 Şubat Pazar akşamı Stade Velodrome’da ağırlayacak. Derbi 22.45’te beIN SPORST’ta yayınlanacak.
Ligue 1’de 20. haftanın programı
31 Ocak Cuma
22.45 Montpellier - Lens
1 Şubat Cumartesi
19.00 Brest - PSG
21.00 Monaco - Auxerre
23.05 Lille - Saint-Etienne
2 Şubat Pazar
17.00 Toulouse - Nice
19.15 Angers - Le Havre
19.15 Reims - Nantes
19.15 Rennes - Strasbourg
22.45 Marsilya - Lyon