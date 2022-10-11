Dijitalleşmeye bağlı olarak eğitim sürecinde yaşanan hızlı değişimlere rehberlik etmeyi amaçlayan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), 11 ülkeden 20 akademisyenin yer aldığı bir çalışma ekibi kurdu. İzmir Ekonomi Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Esin Çağlayan, gençlere yönelik öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının dijital yetkinliklerinin artırılması amacıyla çalışmalar yürüten bu ekibe, Türkiye’den seçilen tek isim oldu.

Dijitalleşmeye bağlı olarak eğitim sürecinde yaşanan hızlı değişimlere rehberlik etmeyi amaçlayan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), 11 ülkeden 20 akademisyenin yer aldığı bir çalışma ekibi kurdu. İzmir Ekonomi Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Esin Çağlayan, gençlere yönelik öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının dijital yetkinliklerinin artırılması amacıyla çalışmalar yürüten bu ekibe, Türkiye’den seçilen tek isim oldu.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), 11 ülkeden 20 akademisyenin yer aldığı bir çalışma ekibi kurdu. Avrupa’daki üniversitelere rol model olacak çalışmalara imza atacak, ’kaliteli öğrenme ortamları tasarlama’ temalı çalışma ekip, Portekiz’in başkenti Lizbon’da toplandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi (EKOEĞİTİM) Müdürü Dr. Esin Çağlayan da, bu ekibe seçilen isimler arasında yer aldı. Türkiye’den seçilen tek isim olan Çağlayan, 800’ü aşkın üniversitenin üye olduğu EUA’nın, eğitim alanında dünyanın en prestijli oluşumlarından biri olduğunu söyledi. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte eğitimin de bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Dr. Çağlayan, tüm üniversitelerin öğretim yöntemlerini yeniden gözden geçirmesi ve öğretimde dijital yeterliliklerin artırılması için girişimlerde bulunması gerektiğini belirtti. Hibrit ve uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitimde de teknoloji kullanımının giderek arttığını vurgulayan Dr. Çağlayan, dünya genelinde yapılan araştırmalara göre, gençlerin de teknoloji destekli öğrenimi daha motive edici bulduklarını kaydetti.

Dr. Çağlayan, “Ekip olarak temel amacımız; üniversitelerde öğrenci merkezli, kalite odaklı bir öğretim sürecinin oluşması. Odaklandığımız konuları 3 başlıkta özetleyebilirim. Bunlar; öğretim elemanlarının dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi, dijital öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, öğretme ve öğrenme merkezlerinin bu konudaki rolünün artırılması. EUA, üniversitelerin bu konuda hızlı adımlar atmasını sağlamak ve tüm bu kriterleri nasıl yerine getireceklerini belirlemek amacıyla bir çalışma ekibi kurdu. Çok uluslu bir ekipte yer alarak hem ülkemi hem de üniversitemi temsil etmek, benim için gurur verici. Çalışmalarımıza başladık, elde edilen sonuçlar Avrupa’daki tüm üniversitelerin yönetimleri ve öğretim elemanları ile rapor halinde paylaşılacak” dedi.

Dr. Çağlayan, ekipte Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Avusturya, İspanya, Romanya, İtalya, Portekiz, Litvanya, İsveç, İngiltere ve İsviçre’den öğretim üyelerinin yer aldığını sözlerine ekledi.