Hindistan cevizi kabuğu üzerinde yetiştirilen özel doğal domatesler, Avrupa ülkeleri tarafından yoğun ilgi görüyor. 12 ay boyunca üretilen domateslerden almak için aylar öncesinden sıraya girmek gerekiyor.

Hindistan cevizi kabuğu üzerinde yetiştirilen özel doğal domatesler, Avrupa ülkeleri tarafından yoğun ilgi görüyor. 12 ay boyunca üretilen domateslerden almak için aylar öncesinden sıraya girmek gerekiyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Ayaz köyünde 90 dönüm arazi içinde 41 dönüm kapalı alana kurulan serada Hindistan cevizi kabuğundan domates üretiliyor. Burada üretilen doğal domatesler Avrupa pazarının gözdesi oldu. Tesis Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Arslan, “Cocopeat (Kokopit) üstüne Hindistan cevizi kabuğuna dikerek yaz kış domates üretimi yapıyoruz. Burada fideyi diktiğimiz zaman iki ay içinde mahsul alıyoruz. Bu mahsulü altı ay boyunca topluyoruz. Toplanan domatesleri bütün Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Hindistan cevizi kabuğunda ürettiğimiz domatesimiz şuanda yurt dışında bir marka haline geldi. 41 dönüm kapalı alanda ürettiğimiz tesislerimiz için 3 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Biz şimdilik pembe domates üretiyoruz. Fakat domates ve diğer ürünlerin hepsi üretilebilir. Pembe domates kalitesi lezzeti ve ömrü uzun olan bir çeşittir” diye konuştu.