Alternatif enerji kaynaklarını kullanmak üzere Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı’na (CPVA) başvuran Melikgazi Belediyesi’nin “The Solar City” projesi kabul görerek hibe aldı.

Projenin anlaşmasını imzalamak üzere Melikgazi Belediyesi’ne gelen Litvanya heyeti ile buluşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Avrupa projesi destekli Litvenya merkezi finans biriminin sağlamış olduğu destek çerçevesinde “The Solar City” projemiz kabul oldu. 26 proje arasından 2 proje desteklendi. Bunları biri İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin biride Melikgazi Belediyemizin. Projemizin toplam bütçesi 167.186,98 Euro’dur. Proje bütçesinin %75’lik kısmı hibe olarak belediyemize aktarılacak. Bu çerçevede 2 tane elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak. Aynı zamanda geri dönüşüm toplama için 2 adet elektrikli araç alımı finanse edilecek. Belediye binamızın bir kısmının üzerine güneş enerjisi paneli yapılacak. Aynı zamanda tarımda kullanılmak üzere sulama sistemleri için destekler var. Dolayısıyla çevreyi koruyacak alternatif enerji kaynaklarını kullanacak şekilde bu projemiz kabul oldu. Projede emeği çok olan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Litvanya heyetine teşekkür ederim. Bugün Kayseri’ye geldiler. İnşallah projenin kapanışını da burada çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.