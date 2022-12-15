Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın yanı sıra enerji, güvenlik ve savunma konularını ele almak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın yanı sıra enerji, güvenlik ve savunma konularını ele almak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. AB liderleri 2 gün sürecek zirve için sabahın erken saatlerinden itibaren AB’nin Europa binasına gelmeye başladı. Liderle, zirve çerçevesinde Ukrayna-Rusya Savaşı olmak üzere enerji, savunma ve güvenlik, AB’nin dış ilişkileri ve özellikle güney komşularıyla ilişkiler konularını ele alması bekleniyor. Liderler, Ukrayna konusunda AB’nin Ukrayna’ya devam eden siyasi, askeri, insani ve sivil savunma yardımlarının yanı sıra Ukrayna’nın temel altyapı kayıplarının onarımı konularını görüşecek.

Ana gündem maddi: Enerji

Zirvenin bir diğer başlığı ise enerji olacak. AB liderleri, Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa’nın yaşadığı enerji krizini görüşecek. AB Komisyonu tarafından önerilen ve enerji krizine karşı AB’nin reçetesi olarak sunulan; enerji talebinin düşürülmesi, ortak gaz alımı, güvenli enerji tedariki ve düşük enerji fiyat hedefi liderlerin masasında olacak. Liderler ayrıca elektrik piyasası konusunu da görüşecek.

AB kendi savunmasına eğilecek

Mart ayında Fransa’da yapılan Versay Zirvesi’nde alınan kararlar doğrultusunda AB’nin kendi savunma politikalarını geliştirmesi konusu da Brüksel’deki zirvenin gündemine gelecek. AB’nin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almasını, savunma kapasitesini geliştirmesi ve “Stratejik Pusula” ekseninde kendi bağımsız kabiliyetini geliştirmesi konularında liderlerin orta ve uzun vade hedefleri belirlemesi bekleniyor.

Zirvesi çerçevesinde son dönemde ABD tarafından yapılan yasal değişikliklerle kendi şirketlerine verdiği mali destekler ve bu nedenle AB’nin küresel rekabette geride kalma riski de toplantıda ele alınması öngörülen konular arasında. AB liderleri, ABD’nin bu politikasına karşı kendi stratejisini belirlemenin yollarını arayacak.

Öte yandan AB liderleri Akdeniz çevresindeki “Güney komşuları” ile ilişkilerini de masaya yatıracak. Başta enerji krizine çözüm bulmak olmak üzere Güney komşularıyla ilişkilerini yeniden belirleyecek olan AB’nin, Orta Doğu sorunlarına karşı ne gibi bir strateji izleyeceği de ele alınacak.

Macron: “Ukrayna halkına 1 milyar eurodan fazla bir dayanışma fonu oluşturduk”

AB liderler zirvesi için Brüksel’e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron başta Ukrayna’ya destek, enerji alanında atılması gereken adımlar ve Akdeniz ülkeleriyle ilişkiler konusunun ele alınacağını bildirerek, “İlk olarak savaş nedeniyle Ukrayna’ya olan desteğimizi görüşeceğiz. Bildiğiniz gibi Fransa, Ukrayna halkına destek için bir dayanışma konferansı toplantısı yaptı. Ukrayna halkına sivil savunma, jeneratörler, lambalar gibi ihtiyaçları sağlayıp, kışı geçirebilmeleri için yardım olarak 1 milyar eurodan fazla bir dayanışma fonu oluşturduk. Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketini görüşmeye devam etmekle birlikte Ukrayna’ya 18 milyar euroluk makro ekonomik bir mali destek öngörüyoruz’’ dedi.

Yenilenebilir enerji ruhsatları ve gaz fiyatlarının sınırlandırılması konularının ele alınacağını teyit eden Macron, ’’2023 yılı için AB olarak enerji konusunda net kararlar almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Macron ayrıca Fransa olarak çok önemsedikleri güney komşuları ve Akdeniz çevresi ülkeleri ile ilişkiler konusunun da ele alınacak olmasından memnun olduğunu söyledi. Macron ayrıca zirvenin gündem maddelerinden olan “küresel rekabet ve ABD politikaları” konusunda ABD’nin koruyucu ekonomik yasalarına karşı AB’nin kendi yeşil teknolojisini ve sanayisini korumak için kendi kararlarını almasını desteklediğini bildirdi.