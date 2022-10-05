Yunanistan’ın başkenti Atina’da 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yüzme, koşu ve atış branşlarında yapılacak ‘Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası’na, Türkiye’den U13, U15 ve U17 kategorisinde 8 kadın 8 erkek sporcu katılım gösterecek.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yüzme, koşu ve atış branşlarında yapılacak ‘Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası’na, Türkiye’den U13, U15 ve U17 kategorisinde 8 kadın 8 erkek sporcu katılım gösterecek.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu’nun (ECMP) Yunanistan Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği “Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası”, 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştiriliyor.

Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası’na U13,U15 ve U17 kategorisinde yarışacak sporcular katılım gösterecek. Türkiye’yi Yunanistan’da yüzme, koşu ve atıştan oluşan Triathle kategorisinde Mustafa Sertkaya, Mehmet Doruk Özkan, Batu Çobanoğlu, Duru Sönmez, Ceyda Sertkaya, İpek Nur Özkan, Arda Meriç, Muharrem Yağız Cantosun, Muhammed Emir Kurtulan, Elif Naz Aktaş, Sena Çakmak, Yağmur Akgün, Ahmet Ege Önder, Erkan Altunay, Eda Özrodop ve Zeynep Yazgı Ekici temsil ediyor.

Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası, 6 Ekim’de yüzme ve koşudan oluşan Biathle Şampiyonası eleme ve finali ile başlayacak. 7 Ekim’de milliler yüzme, koşu ve atıştan oluşan triathle sıralama yarışlarına ardından finale katılım gösterecek. 8 Ekim’de Laser Run Karışık Bayrak Yarışı ve Biathle Karışık Bayrak Yarışı ile devam edecek şampiyona, 9 Ekim’de yapılacak Laser Run Sıralama ve Final Yarışı ile Triathle Karışık Bayrak Yarışı ile son bulacak.