Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal atandı. Kadakal, son olarak Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Prof. Dr. Mahir Kadakal kimdir?

28 Nisan 1971 tarihinde Gümüşhane’nin Merkez Süle Köyü’nde dünyaya gelen Prof. Dr. Mahir Kadakal, 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini 1996 yılında "Lineer Diferansiyel Operatörlerin Bazı Temel Özellikleri" başlıklı teziyle tamamlayan Kadakal, aynı yıl, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2000 yılından sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanan Kadakal, 2006 yılında Doçent unvanını, 2011 yılında profesör unvanını kazandı.

Prof. Dr. Mahir Kadakal, Giresun Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 2021 yılında da Bayburt Üniversitesi’ne atanarak Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Birçok ulusal ve uluslararası dergide makaleler yayınlanan Kadakal, evli ve iki çocuk babası.