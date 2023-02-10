Avrasya Üniversitesi Deprem Bölgesine toplamda 2 Tır yardım malzemesi gönderdi.

Avrasya Üniversitesi Deprem Bölgesine toplamda 2 Tır yardım malzemesi gönderdi.

Gönderilen yardım malzemeleri arasında 3 Bin 509 adet ranza, 350 adet yatak, battaniye, nevresim takımı, hiç kullanılmamış 500 adet çift kişilik dolap ve komidin yer aldı. Avrasya Üniversitesi ayrıca 10 ilde bulunan öğrencileri ile görüştüklerini 194 adet 2 odalı 4 kişinin ikame edebileceği daireleri bulunduğu, 10 lojmanlarının da yer aldığını ve aileleri isterlerse konaklayabilecekleri ifade edildi.

Yardım Tırları ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, “Üniversitemize ait elimizde bulunan kullanılabilir durumda olan bazı malzemeleri 2 tır ile birlikte Malatya’ya göndereceğiz. Göndereceğimiz malzemeler içinde 350 adet ranza, yatak, battaniye, nevresim takımları, hiç kullanılmamış çift kişilik dolaplarımız ve komidinlerimiz var. Deprem bölgesinde olabildiğince, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Talep olursa, bizim 10 ilde öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizi aileleri ile birlikte burada misafir etmek isteriz. Girişimlerimiz var. Öğrencilerimizle görüşüyoruz. 194 adet 2 odalı 4 kişi ikame edebilecek şekilde dairelerimiz var. 10 lojmanımız var. Orada da 10 kişi kalabilecek durumdadır. Oradaki velilerimizi misafir etmeye hazırız. Buradan bir ekibimiz TIR’larla birlikte Malatya’ya gidecek. Oradan da diğer illeri gezecek. Bu aileleri 1 yıllığına her hangi bir ücret almadan kendi lojmanlarımızda misafir edebiliriz” dedi.