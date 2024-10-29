Avrasya Üniversitesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyetin Kazanımları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Ömer Yıldız Yerleşkesi’nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özbilen yaptı. Prof. Özbilen, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet anlayışına ulaşmada üniversiteler, bu hedefin hayata geçirilmesinde en önemli merkezlerden biridir. Üniversitemiz de bu hedef doğrultusunda çağının gereksinimlerine uygun bilgi ve donanımla gençlik yetiştirme çabası içindedir. Sevgili gençler, sizler Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve en büyük teminatısınız. Atatürk’ün ’Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz’ sözünü hatırlayarak, bilimde, sanatta, eğitimde ve hayatın her alanında başarıya ulaşarak bu ülkeye ve Cumhuriyetimize sahip çıkmalısınız. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeledeki tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Yıldırımçakar ise, “Cumhuriyetin Kazanımları” konulu sunumu ile programda yer aldı. Etkinlikte katılımcılara Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kulübü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı gazete dağıtıldı.