Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Çocuk Gelişimi Kulübü "Haklarıma Saygılı Ol" temalı konferans günleri düzenliyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde başlayan konferans günlerinin açılış programına Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yavuz Özoran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Hüseyin Mollaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Md. Vekili Taner Paslı ve Siber Suç ve Soruşturma Araştırma Uzmanı İhsan Tozluyurt katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yavuz Özoran, "Unutmamalısınız ki çocuklar küçük hakları olan bireyler değildir. Çocukların büyüklerle eşit hakları vardır. Dünyada kabul edilmiş uluslararası belgelerde çocukların hakları sonradan değil doğdukları andan itibaren verildiği belirtilmiştir. Çocuklar bu haklara evde değil, sokakta, okulda, otobüste, parkta, sinemada ve aklınıza gelebilecek her yerde sahiptir. Çocuklar bu haklara kendi ülkesinde değil, tüm dünyada sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle tamamlamak istiyorum. Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilemeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılır" dedi.

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Hüseyin Mollaoğlu ise "Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda bakanlığımız önemli destekler sunmaktadır. Bu noktada Trabzon’da bin beş yüz aileye ekonomik destek programı sunmaktayız. Bu desteklerden yararlanan çocuk sayısı ise yaklaşık üç bin çocuğumuzdur. Burada çocuk işçiliğinden bahsederken şunu da atlamamak gerekiyor. Göçmen çocuklarında eğitime katılması noktasında bakanlığımızın Avrupa Birliği projeleri kapsamında geliştirdiği yabancıların şartlı eğitim programı projesi ile birlikte özellikle Ortahisar Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün yürüttüğü alan çalışmasında ortaya konan destekler Trabzon’daki göçmen çocuklara yönelik hizmetleri arttırmaktadır. İl müdürlüğü olarak paydaşlarımızla birlikte risk altında olduğunu tespit ettiğimiz çocuklara ve ailelerine yönelik sosyal yardımlar arttırılmakta ve çocukların eğitim hakkının sürdürülebilirliği için projeler yürütülmektedir" diye konuştu.