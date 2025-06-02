Avrasya Üniversitesi düzenlediği karnaval ile binden fazla çocuğu bir araya getirerek erken çocukluk dönemi öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Ömer Yıldız Yerleşkesi rengarenk süslemelerle donatılarak ortaya renkli görüntüler çıktı.

Avrasya Üniversitesi’nde geleneksel hale gelen çocuk karnavalını Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran ve Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ziyaret etti. Tüm gün devam eden "Yıl Sonu Çocuk Karnavalı", 1000’den fazla minik misafirin yanı sıra çok sayıda kurum müdürü ve öğretmeni ağırladı. Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, SHMYO Çocuk Gelişimi Programı ve Çocuk Gelişimi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, üniversite kampüsünde, açık ve zenginleştirilmiş bir çevrede gerçekleştirilen planlı bir okul dışı öğrenme ortamı olarak dikkat çekti. Karnaval çerçevesinde çocuklara yönelik çok sayıda etkileşimli istasyon kuruldu. "Sanat Sokağı", "Fen Patırtısı Atölyeleri", "Materyal Sergisi", "Macera Oyunları", "Müzik Sokağı", "Oyun Sokağı", "Doğal Materyalle Oyunlar" ve "Yüz Boyama Standı" gibi alanlarda çocuklar keşfederek öğrenmenin ve eğlenmenin tadını doyasıya çıkardı.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr. Gör. Aytaç Dilek etkinlik hakkında açıklamada bulunarak "Düzenlediğimiz karnaval, okul dışı öğrenme ortamlarının çocuk gelişimindeki önemine somut bir örnek teşkil etti. Çocuklar renk, ses, dokunma ve hareket gibi çoklu duyularını aktif biçimde kullanarak deneyim kazandılar. Üniversite öğrencileriyle doğrudan etkileşim içinde olan çocuklar, aynı zamanda iş birliği, paylaşma, sıra bekleme gibi sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda katılan tüm okullara özel olarak hazırlanmış teşekkür belgeleri takdim edildi. Bu anlamlı günün anısına, katılımcı kurum temsilcileri belge ve hatıra ile onurlandırıldı. Bu yıl sonu çocuk karnavalı, klasik okul ortamlarının dışına çıkarak çocuklara yaşamla iç içe, deneyimsel ve bütüncül öğrenme fırsatları sunarken; erken çocukluk dönemine özgü merak, oyun, keşif ve sanatı bir araya getiren güçlü bir okul dışı öğrenme modeli olarak hafızalara kazındı" dedi.