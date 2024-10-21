Avrasya Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beyaz Önlük Giyme Töreni Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Yavuz Özoran ve Genel Sekreter Gülay Yeniçeri’nin katıldığı programa Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi ve Odyoloji bölümlerinin birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Yavuz Özoran “Bugün burada, geleceğin sağlık profesyonelleri olan siz değerli öğrencilerimizin beyaz önlük giyme töreni için bir araya geldik. Beyaz önlük, sağlık alanında çalışan bireyler için sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda dürüstlük, nezaket, etik değerler ve insanlığa hizmeti temsil eden kutsal bir simgedir. Sağlık bilimlerinin her alanı insan sağlığına dokunan, yaşam kaynağının arttırılması ve toplumun refahını yükselten mesleklerdir. Siz değerli öğrencilerimiz; Gelecekte aldığınız eğitimle insanların hayatlarına iyilik getirecek, onların yaşamlarına dokunacaksınız, bu yolculukta bilgi ve becerinin yanı sıra merhamet, anlayış ve sorumluluk duygusu da taşımanız gerektiğini asla unutmamalısınız. Beyaz önlüğü giymek sadece mesleki bir yetki almak değil aynı zamanda insan hayatına dokunmanın kalıcı sorumluluğunu da omuzlarınıza katmak demektir” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri düzenlenen törende beyaz önlüklerini giyerek objektiflere poz verdiler.