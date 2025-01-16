Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 21 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mahir Kadakal, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törende rektörlük mazbatasını aldı.

Rektör Prof. Dr. Mahir Kadakal’a mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kadakal, yaptığı açıklamada “Bizleri bu önemli göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve bizlere desteğini esirgemeyen Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ve üniversitemizin değerli yöneticilerine bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyor, şükranlarımı arz ediyorum. Tarih, kültür, Eğitim ve spor şehri Trabzon’da akademik kadrosu, imkanları, uluslararası bağlantıları ve sürekli gelişim anlayışıyla, öğrenmeye açık, araştıran, kendini geliştiren ve geleceği birlikte tasarlayacağımız öğrencilerimizi yetiştirmenin heyecanını yaşıyorum” dedi.