Avrasya Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Anma programı içerisinde Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Adil Calap “Atatürk’ü Anlamak” konulu bir sunum yaptı.

Avrasya Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Anma programı içerisinde Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Adil Calap “Atatürk’ü Anlamak” konulu bir sunum yaptı.

Calap sunumunda “Bugün hepimize düşen ortak görev Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşını kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir. Kendisini tekrar rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz” dedi.