Avni Gemicioğlu Caddesi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü prestij cadde çalışmasında, mevcut caddede sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Tüm ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığı caddede, ekipler günün geç saatlerine kadar çalışıp asfaltın ilk katını tamamlamayı planlıyor.

Avni Gemicioğlu Caddesi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü prestij cadde çalışmasında, mevcut caddede sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Tüm ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığı caddede, ekipler günün geç saatlerine kadar çalışıp asfaltın ilk katını tamamlamayı planlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi’nde başlatılan köklü yenileme çalışmasında sona gelindi. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kat asfalt çalışmaları başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve şube müdürleriyle birlikte özveriyle yürütülen çalışmayı inceledi. Cadde üzerinde, bölge esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, caddenin, yeni yılda yenilenen altyapısı, modern üstyapısı ve aydınlatmasıyla güzel bir görünümde olacağını belirtti.

Avni Gemicioğlu’nda hummalı çalışma

Hızla devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “MASKİ altyapı çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Fen İşleri Dairesi Başkanlığı üstyapı çalışmalarına başladı. Hava şartlarının giderek zorlaşması nedeniyle biz de aynı zamanda asfalt çalışmasına başladık. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleriminiz bir yandan kaldırım ve bordür çalışmalarını sürdürürken, biz de zeminde hızla asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Biz bu gece çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de kısa sürede caddede çalışmaları tamamlayacak ve vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi. Öte yandan, tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddede son olarak bir kat daha sıcak asfalt çalışması yürütülecek.