Mardian Mall Alışveriş Merkezi’den YKS sınavında dereceye giren öğrencilere kutlama programı düzenledi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi’den YKS sınavında dereceye giren öğrencilere kutlama programı düzenledi.

Fen Lisesi sayısal alanda Türkiye’de üstün dereceler alan ve Mardin 1.si Emre Aydın, 2.si Selman Doğan ve Mardin 3.sü İrem Özmen oldu.Mardian Mall AVM, YKS’de üstün başarı gösteren öğrencileri büyük bir eğlenceyle karşıladı.

Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, ‘’Sınavlarda gösterdikleri başarı ile hem ailelerini sevindiren hem de Mardin için gurur vesilesi olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Onlara yol gösteren, profesyonel olarak eğiten ve destek veren hocalarımıza ve idari personelimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Milletimizi ve ülkemizi böyle başarılı çocuklarımıza emanet etmek bizim için gurur verici. Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçleri içerisinde sosyal ve kültürel anlamda birçok etkinliğin içerisinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.