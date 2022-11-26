Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde kıyafet deneyen turist kadının çantasını başka bir kadın çaldı. Kadın hırsızın çantayı çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde kıyafet deneyen turist kadının çantasını başka bir kadın çaldı. Kadın hırsızın çantayı çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Kasım Çarşamba günü Sarıyer’deki Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir giyim mağazasında kıyafet deneyen Filistinli turist Esra Kamel Najim’in çantasını başka bir kadın çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Hırsızlık zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Najim’in çantasının içerisinde şarj aleti, 700 dolar ve pasaport olduğu öğrenildi.