Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir AVM içerisinde bulunan iş yerinden yaklaşık bin 250 TL değerindeki kıyafetin alarm ikaz cihazlarını sökerek çalmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, İsabeyli Mahallesindeki bir AVM’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM içerisindeki bir giyim mağazasından alarm ikaz cihazlarını sökerek yaklaşık bin 250 TL değerinde 6 parça kıyafeti çalmaya çalışan N.İ. isimli şüpheli AVM içerisindeki jandarma devriye ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çalıntı kıyafetlere el konularak mağazaya teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.