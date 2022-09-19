Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, dünyanın sayılı AVM uzmanlarından biri olarak bilinen Avi Alkaş’ı Vanlı iş insanlarıyla buluşturdu.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, dünyanın sayılı AVM uzmanlarından biri olarak bilinen Avi Alkaş’ı Vanlı iş insanlarıyla buluşturdu.

Dünyanın sayılı AVM uzmanlarından biri olarak bilinen Avi Alkaş, VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu’nun daveti üzerine Van’a geldi. Van’a ilk defa ziyarette bulunan Alkaş, kent merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra Elite World Van Otelde düzenlenen programda iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Alkaş AVM’lerin önemine değinerek, Van’da bir çalışma yapmayı hedeflediklerini de söyledi. Van’ı hep duyduğunu ve ilk defa geldiği Van’ı çok beğendiğini aktaran Alkaş, “Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi ve Van AVM’de dolaşmak bana büyük bir heyecan verdi. İnsanların bu sokaklardaki coşkusunu, kalabalığını, yabancı konukları ağırlamalarını görmekten oldukça mutlu oldum. Bundan sonraki süreçte de gelgitlerimiz olacak. Bu son gelişimiz değil. Bir zemin oluşması halinde her zaman keyifle gelmeye devam edeceğim” dedi.

Van’ın ulaşımdaki sorununun çözülmesi halinde kente daha çok turistin gelebileceğinin altını çizen Alkaş, “Ulaşım olanaklarının, havaalanının, demir yollarının daha iyi kullanılması sayesinde, gerek kültür, gerek inanç turizmi açısından değişik dinlerden, değişik kökenlerden gelen insanların burada keyifle ağırlanabileceklerini gördüğümüzü söylemek istiyorum. Van’ın mutlaka bir turizm bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Gerek Van’da gerekse Van’ın dışındaki iş insanları buraya davet edilmeli. Bizim gibi profesyonellerin de bu konuda katkı vermelerini sağlanmasıyla iyi bir sinerji oluşacağını ve bu güç birliği sayesinde de yarınlara Van’ın çok daha iyi taşınabileceğine inanıyoruz. Van daha fazla göç alan, turizmi ile ekonomisi ile tarımı ile ön plana çıkan en özelik iş yerlerimizden biri olabilecektir” ifadelerine yer verdi.

“İş adamlarını bir araya getirmeye devam ediyoruz”

Toplantıda kısa bir konuşma yapan VATSO Başkanı Zahir Kandfaşoğlu ise özellikle pandemi nedeniyle Van’ın birkaç senedir sessizliğe maruz kaldığını belirterek, “Yatırımcılar, sermaye sahipleri yerlerini yavaş yavaş terk etmeye başladı. Van’dan çok ciddi iş adamları Antalya’ya gitti. İstanbul’a, Ankara’ya göç eden iş adamlarının bütün yatırımlarını batıya götürmelerine şahit oluyorum. Bu durum gerçekten çok rahatsız edici. Bundan sonra Van’da hangi bölgelere AVM kurulur diye çalışmalar yapıyoruz. 40 iş adamı, sermaye sahipleri ile çalışma üzerine bir toplantı yaptık. Yaptığımız toplantıda almış olduğumuz büyük bir güven ve heyecan var. Bunun mutluğunu yaşıyoruz. Van; halkı, tüccarı, esnafı, kanaat önderleri her türlü yatırıma hazır. Bu bizler için önemli bir etken. Bize düşen hareketlilik yapmaktır. Bu tür topluluğu davet edip iş insanları, yatırımcılar ile bir araya getirmektir” şeklinde konuştu.