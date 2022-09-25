Balıkesirlilerin uğrak noktası, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği Avlu’nun, 2. Etabının açılışı gerçekleştirildi. Avlu’nun muhteşem atmosferinde gece gündüz gerçekleştirilen etkinlikler ve konserlere vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Balıkesirlilerin uğrak noktası, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği Avlu’nun, 2. Etabının açılışı gerçekleştirildi. Avlu’nun muhteşem atmosferinde gece gündüz gerçekleştirilen etkinlikler ve konserlere vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avlu 2. Etabın açılışını gerçekleştirdi. Gündüz alanda yapılan çeşitli etkinliklerin ve açılışın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, gece gerçekleştirilen konserlerle de Avlu’nun ihtişamına yakışır bir organizasyon düzenlendi. Avlu 1. Etaba entegre olarak yapılan 2. Etabın; 15 bin 682 metrekaresi inşaat alanı, 26 bin 431 metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşlara hizmet verecek. Toplamda 240 bin metrekare açık alan üzerine konumlanan Avlu’nun ilk etabında 20, ikinci etabında ise 54 olmak üzere toplam 74 kiralanabilir alan bulunuyor. 2. Etapta yer yüzde 70’in üzerinde doluluğun sağlandığı dükkanlarda yaklaşık 800 kişinin istihdamı sağlanacak. Avlu 2. Etapta; konser alanı, amfi tiyatro, tiyatro ve sergi salonu, kongre merkezi, ticaret odası, 1700 metrekare skate park, 1850 metrekare tartan pist yürüyüş yolu, 850 metrekare spor salonu ve çocuk parkları bulunuyor.

Yapılan hizmet ve yatırımlarla, Balıkesir’in mütevazı bir şehir olma kabuğundan sıyrıldığını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Avukat Adil Çelik, “Bunların hepsi bir makro planın eseridir. Balıkesir’i kabına sığmayan bir şehir haline getiren eserler emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Benzerlerini yurt dışında gördükleri hizmetlerin, Balıkesir’de de hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran da Balıkesir’e böyle bir hizmet yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Göreve geldiği günden bu yana Balıkesir’de kronikleşen her sorunu çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, önceki dönem belediye başkanlarından Ahmet Edip Uğur’un yapımını başlattığı Avlu’nun, 2. Etabını tamamlayarak açılışını gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Balıkesir’e geliyor

Balıkesir’in artık kalkış noktasına gelmiş, bütün yatırımlarını tamamlamış, yeni yapılacak işlerle ilgili sorunlarını çözen proaktif bir şehir haline geldiğini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Çok yakın bir süre içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Balıkesir’de yapılmış bütün yatırımların, özellikle de iş adamlarının OSB’de yapmış olduğu fabrikalarının açılışlarına şahit olacağız. Balıkesir’in aslında çok üst noktada yatırımlar aldığını ve çok hızlı geliştiğini göreceksiniz. Böyle bir mekanın da bu gelen talebi karşılamakta zamanlaması çok iyi oldu. Bugün, Balıkesir’de aynı anda TOKİ 4 ayrı noktada inşaat yapıyor. Sefaköy, Kuvayı Milliye, Çamlık’ın arkası ve OSB bölgesinde. Yine TOKİ vasıtasıyla 3 bin 600 konut yapılacak. Bunlar hep kent yaşamının kalitesini artıracak yerleşimler olacak. Avlu 2. Etabıyla birlikte toplamda 800 vatandaşımızın istihdam edildiği bir yer haline geldi. Her açılan yer şehrimize katma değer katıyor” dedi.

Uzun yıllar sorunsuz hizmet edecek yatırımlar

Balıkesir için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Evsel atıkların toplandığı bölgede koku problemi vardı. Milyonlarca lira harcayarak şehrimizi hem evsel atıkların depolanma yükünden hem kokusundan kurtaran, üstelik doğaya zarar vermeden enerji üreten bir tesise kavuşturduk. Bu tesis herhangi bir elektrik kesintisi yaşadığımızda 50 bin konuta elektrik sağlayacak kapasitede. Su borularının patlaması sebebiyle yaşanan sıkıntıların önüne yeni yaptığımız hatlarla geçtik. Mevcut olan her arıtma tesisimizin bakımlarını gerçekleştiriyor, yenilerini inşa ediyoruz. Çamlık Tepesi, Zağnos Paşa Camisi Meydanı, Başçeşme Mezarlığı, Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı, restorasyon çalışmalarımız ve Avlu Yaşam Alanı bunlar uzun yıllar boyunca vatandaşlarımıza sorunsuz hizmet verecek yatırımlar” dedi.

Avlu 3 Ekim’de dünyayı ağırlayacak

3 Ekim’de Avlu’da, Dünya Habitat Günü dolayısıyla dünyanın her yerinden; belediye başkanları, devlet temsilcileri ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin ağırlanacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “30 büyükşehir belediyesi içerisinde sadece Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir düzeyde bu kadar geniş olan bir imza attı” diye konuştu.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir milletvekilleri; Belgin Uygur, Adil Çelik, Yavuz Subaşı ile Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, ilçe belediye başkanları, Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Açılış programı, önce TRT Müzik ekranlarının sevilen yüzü Züleyha Ortak konseri, sonrasında ise şarkıcı Gülben Ergen’in konseriyle taçlandırıldı. Avlu’nun muhteşem atmosferinde yapılan konserler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.