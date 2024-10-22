DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından başlatılan köylerde açık hava sinema gösterimleri çerçevesinde son etkinlik Avlayan köyünde yapıldı.

Düzce’de köylülerin birlik ve beraberliğinin artırılması için Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince açık hava sinema etkinlikleri başlatıldı. Köy köy dolaşacak olan açık hava sinemasının son durağı Cumayeri Avlayan köyü oldu. Köy meydanında gerçekleştirilen film gecelerinde Türk sinemasının seçkin eserleri seçiliyor. Açık hava sinemalarında ücretsiz olarak gösterilen filmlerde minik sinema severlerin yanı sıra ailelerde yoğun katılım gösteriyor.